Na jugu Italije umrl 46-letni Slovenec, žena in hči poškodovani

Eksplozija je odjeknila v torek zvečer v nastanitvenem objektu v Kalabriji, v katerem je bivala družina, ki se je ravno pripravljala na večerjo. Po eksploziji, ki jo je najverjetneje povzročila plinska jeklenka, je prostor zajel ogenj, družinski člani, ki so dobili opekline druge in tretje stopnje, naj bi objekt zapustili sami in nato skočili v bazen, poroča Ansa.

Ogenj naj bi začela prva gasiti dva policista, ki takrat sicer nista bila v službi, nato pa sta pomagala poškodovani trojici.

Opekline so bile za 46-letnega Slovenca usodne, poročajo italijanski mediji. Umrl je v bolnišnici na specializiranem oddelku za hude opekline v Palermu. 44-letnico so prepeljali v bolnišnico v Catanio, 10-letno hči pa v Bari. Obe ostajata na zdravljenju.