Na jugu Italije umrl 46-letni Slovenec, žena in hči poškodovani

Eksplozija je odjeknila v torek zvečer v nastanitvenem objektu v Kalabriji, v katerem je bivala družina, ki se je ravno pripravljala na večerjo. Po eksploziji, ki jo je najverjetneje povzročila plinska jeklenka, je prostor zajel ogenj, družinski člani, ki so dobili opekline druge in tretje stopnje, naj bi objekt zapustili sami in nato skočili v bazen, poroča Ansa.
Ogenj naj bi začela prva gasiti dva policista, ki takrat sicer nista bila v službi, nato pa sta pomagala poškodovani trojici.
Opekline so bile za 46-letnega Slovenca usodne, poročajo italijanski mediji. Umrl je v bolnišnici na specializiranem oddelku za hude opekline v Palermu. 44-letnico so prepeljali v bolnišnico v Catanio, 10-letno hči pa v Bari. Obe ostajata na zdravljenju.
Zagovor lastnice
Po tragediji lastnica penziona zatrjuje, da je nastanitveni objekt zgrajen v skladu z zakonodajo. Prek odvetnika je sporočila, da trenutno preiskava še poteka, preiskovalcem pa je že izročila vso dokumentacijo. Svojcem je izrekla sožalje.
Preiskovalci bodo sedaj zbrali vse dokaze, s katerimi bodo ugotavljali vzrok eksplozije in morebitno odgovornost, poroča Ansa.