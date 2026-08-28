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Na jugu Italije umrl 46-letni Slovenec, žena in hči poškodovani

Mileto , 28. 08. 2026 09.36 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Italijanska policija

Po eksploziji v gostišču v kraju Mileto na jugu Italije je zaradi hudih opeklin v bolnišnici umrl 46-letni Slovenec. Njegova 44-letna žena in 10-letna hči sta huje poškodovani, poročajo italijanski mediji.

Eksplozija je odjeknila v torek zvečer v nastanitvenem objektu v Kalabriji, v katerem je bivala družina, ki se je ravno pripravljala na večerjo. Po eksploziji, ki jo je najverjetneje povzročila plinska jeklenka, je prostor zajel ogenj, družinski člani, ki so dobili opekline druge in tretje stopnje, naj bi objekt zapustili sami in nato skočili v bazen, poroča Ansa.

Ogenj naj bi začela prva gasiti dva policista, ki takrat sicer nista bila v službi, nato pa sta pomagala poškodovani trojici.

Opekline so bile za 46-letnega Slovenca usodne, poročajo italijanski mediji. Umrl je v bolnišnici na specializiranem oddelku za hude opekline v Palermu. 44-letnico so prepeljali v bolnišnico v Catanio, 10-letno hči pa v Bari. Obe ostajata na zdravljenju.

Zagovor lastnice

Po tragediji lastnica penziona zatrjuje, da je nastanitveni objekt zgrajen v skladu z zakonodajo. Prek odvetnika je sporočila, da trenutno preiskava še poteka, preiskovalcem pa je že izročila vso dokumentacijo. Svojcem je izrekla sožalje.

Preiskovalci bodo sedaj zbrali vse dokaze, s katerimi bodo ugotavljali vzrok eksplozije in morebitno odgovornost, poroča Ansa.

Italija eksplozija Slovenec Kalabrija tragična nesreča

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