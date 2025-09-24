Po eksploziji prijete tri osebe, med njimi 13-letnik: zadržali so ga mimoidoči

Eksplozija je v torek zvečer odjeknila v neposredni bližini univerzitetnega kampusa in približno 500 metrov od kraljeve palače in izraelskega veleposlaništva.

Oblasti so prebivalce Osla obvestile o eksploziji prek nujnega sporočila na mobilne telefone, kar je redkost, poroča Reuters.

Policist Brian Skotnes, odgovoren na kraju dogodka, je za medije pojasnil, da je policija našla še eno eksplozivno napravo, ki naj bi bila videti kot ročna granata "vojaškega tipa".

Skotnes je ocenil, da bi bile lahko za incident odgovorne kriminalne združbe, ki so v medsebojnem sporu. Ob tem je poudaril, da preiskava še poteka in da policija ne izključuje tudi drugih scenarijev.