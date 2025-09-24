Svetli način
Tujina

Po eksploziji prijete tri osebe, med njimi 13-letnik: zadržali so ga mimoidoči

Oslo, 24. 09. 2025 08.31 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
19

Norveška policija nadaljuje s preiskavo eksplozije, ki je v torek zvečer odjeknila v središču Osla. Na kraju dogodka so našli še eno eksplozivno napravo in izvedli nadzorovano detonacijo. V povezavi z incidentom so sprva prijeli eno osebo, v nadaljevanju pa še dva osumljenca. Po neuradnih informacijah norveških medijev je med prijetimi tudi 13-letni fant.

Eksplozija je v torek zvečer odjeknila v neposredni bližini univerzitetnega kampusa in približno 500 metrov od kraljeve palače in izraelskega veleposlaništva. 

Oblasti so prebivalce Osla obvestile o eksploziji prek nujnega sporočila na mobilne telefone, kar je redkost, poroča Reuters. 

Policist Brian Skotnes, odgovoren na kraju dogodka, je za medije pojasnil, da je policija našla še eno eksplozivno napravo, ki naj bi bila videti kot ročna granata "vojaškega tipa". 

Skotnes je ocenil, da bi bile lahko za incident odgovorne kriminalne združbe, ki so v medsebojnem sporu. Ob tem je poudaril, da preiskava še poteka in da policija ne izključuje tudi drugih scenarijev.

Norveška televizija TV 2 poroča, da je policija po dogodku sprva prijela 13-letnika. Manj kot 100 metrov od eksplozije so ga zadržali civilisti in ga predali policistom. Ti so kasneje na domu mladoletnika izvedli hišno preiskavo, na kraju so bili tudi bombni tehniki. 

Po neuradnih informacijah TV 2 naj bi 13-letnik policistom povedal, da je v incident vpletenih več ljudi, imen pa naj ne bi želel razkriti. Dejal naj bi tudi, da je za "opravljeno delo" prejel 30.000 norveških kron (okoli 2500 evrov). 

Šlo naj bi za norveškega državljana, rojenega leta 2012. 

Policija v Oslu je pozno ponoči potrdila, da so v zvezi z eksplozijo pridržali še dve osebi. Več informacij za zdaj ne razkrivajo. Po informacijah televizije NRK naj bi bila tudi slednja mladoletnika. 

Priča dogodka je za NRK povedala, da je videla avtomobil, ki se je peljal mimo stadiona Bislett, nakar je nekdo skozi okno odvrgel dve ročni granati. Ena je eksplodirala, druga pa ne. Osumljenec naj bi nato stekel po ulici, kjer so ga zaustavili mimoidoči. 

eksplozija norveška
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ZMERNI DESNIČAR
24. 09. 2025 09.08
+5
najbrš je kak novi inžinir testiral eksplozive
ODGOVORI
5 0
jutri_pa_res
24. 09. 2025 09.07
+5
V Franciji dela veliko zgago tudi tretja generacija muslimanskih imigrantov...Nekako se ne zmorejo integrirati...Enako postaja izgleda tudi drugod po EU. Doktorji in inženirji, hahaha...
ODGOVORI
5 0
pepe007
24. 09. 2025 09.04
+1
"Priča dogodka je za NRK povedala, da je videla avtomobil, ki se je peljal mimo stadiona Bislett, nakar je nekdo skozi okno odvrgel dve ročni granati. Ena je eksplodirala, druga pa ne. Osumljenec naj bi nato stekel po ulici, kjer so ga zaustavili mimoidoči." Torej je tisti, ki je vrgel granati zapustil avto? Ga je tudi sam vozil? Avto je še tam? Je vozil kdo drug? Skope informacije na osnovi katerih si je težko predstavljati, kako približno se je zgodilo.
ODGOVORI
3 2
Slash
24. 09. 2025 09.03
+1
Tile Norvežani ga pa pokajo !
ODGOVORI
2 1
Kislarepa20
24. 09. 2025 08.59
+9
a se je musl1mansk1 j1had ze zacel?
ODGOVORI
12 3
Vakalunga
24. 09. 2025 08.52
+8
Izraelci vedo kako z njimi imajo bogate izkušnje )) ??
ODGOVORI
11 3
skuripanda burns
24. 09. 2025 08.50
+18
"Skotnes je ocenil, da so za incident odgovorne kriminalne združbe, ki so v medsebojnem sporu." "Šlo naj bi za norveškega državljana, rojenega leta 2012. " Aha, ziher, čistokrvni viking.
ODGOVORI
20 2
Rožice so zacvetele
24. 09. 2025 08.49
+3
Skrajni čas je, da znižajo mejo kazenske odgovornosti na 10 let. Danes so otroci te starosti razvojno /za traparije delati/, kot je bila današnja 80 letna generacija pri 18 ali 20 letih.
ODGOVORI
5 2
brabusednet
24. 09. 2025 08.47
+5
Dajte no si že enkrat nehat lagat.Res mislite,da bo tako kaj boljše.V bližini Izraelskega veleposlaništva bombo raznese.
ODGOVORI
7 2
Shalom
24. 09. 2025 08.46
+21
In potem pravijo, da so Palestinci in muslimani nedolžni ljudje. Da ti še lasu ne bi skrunili,kaj šele njihovi otroci, sami angelčki. Ljudje zbudite se!!! Male otroke že od otrostva ucijo ,da smo vsi ostali nemuslimani ,njihovi sovrazniki. Tretirajo nas kot inferiorne, in sicer nas je treba pokoriti. To oni mislijo in govorijo. Ter tudi storijo, ko so v večini. Enostavno si nismo kompatibilni in je treba Islamu reči ne v Evropi ter na svetu.
ODGOVORI
24 3
TheGrayMask
24. 09. 2025 09.01
-5
Nazadnje je na Norveskem moril desnicarski fanatik tolk o teh tvojih nebulozah.
ODGOVORI
3 8
Robert S.
24. 09. 2025 09.08
+2
ti si cel nebuloza
ODGOVORI
2 0
Morgoth
24. 09. 2025 08.42
+14
Še več Afrike in Indije uvozite, sigurno se bo varnost izboljšala🤡🤡🤡
ODGOVORI
16 2
but_the_ppl_are_retarded
24. 09. 2025 08.38
+17
Kar uvažaš, to postaneš...
ODGOVORI
19 2
Vakalunga
24. 09. 2025 08.38
+15
Multi kultura ))
ODGOVORI
17 2
patogen
24. 09. 2025 08.34
+15
Na pa imaš. kako znajo izkoriščati šibkost Evrope. Ta 13 letnik je že doma... Pošiljajo mladoletne, ker vedo, da jih bodo spustili. Vprašanje če bo letos varno iti na Holmenkolen. če sploh bo.
ODGOVORI
19 4
