Po eksploziji prijete tri osebe, med njimi 13-letnik: zadržali so ga mimoidoči

Eksplozija je v torek zvečer odjeknila v neposredni bližini univerzitetnega kampusa in približno 500 metrov od kraljeve palače in izraelskega veleposlaništva.
Oblasti so prebivalce Osla obvestile o eksploziji prek nujnega sporočila na mobilne telefone, kar je redkost, poroča Reuters.
Policist Brian Skotnes, odgovoren na kraju dogodka, je za medije pojasnil, da je policija našla še eno eksplozivno napravo, ki naj bi bila videti kot ročna granata "vojaškega tipa".
Skotnes je ocenil, da bi bile lahko za incident odgovorne kriminalne združbe, ki so v medsebojnem sporu. Ob tem je poudaril, da preiskava še poteka in da policija ne izključuje tudi drugih scenarijev.
Norveška televizija TV 2 poroča, da je policija po dogodku sprva prijela 13-letnika. Manj kot 100 metrov od eksplozije so ga zadržali civilisti in ga predali policistom. Ti so kasneje na domu mladoletnika izvedli hišno preiskavo, na kraju so bili tudi bombni tehniki.
Po neuradnih informacijah TV 2 naj bi 13-letnik policistom povedal, da je v incident vpletenih več ljudi, imen pa naj ne bi želel razkriti. Dejal naj bi tudi, da je za "opravljeno delo" prejel 30.000 norveških kron (okoli 2500 evrov).
Šlo naj bi za norveškega državljana, rojenega leta 2012.
Policija v Oslu je pozno ponoči potrdila, da so v zvezi z eksplozijo pridržali še dve osebi. Več informacij za zdaj ne razkrivajo. Po informacijah televizije NRK naj bi bila tudi slednja mladoletnika.
Priča dogodka je za NRK povedala, da je videla avtomobil, ki se je peljal mimo stadiona Bislett, nakar je nekdo skozi okno odvrgel dve ročni granati. Ena je eksplodirala, druga pa ne. Osumljenec naj bi nato stekel po ulici, kjer so ga zaustavili mimoidoči.
