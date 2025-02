Po eksploziji treh avtobusov v bližini našli še dve neeksplodirani bombi

V četrtek zvečer so v izraelskem mestu Bat Yam, južno od Tel Aviva, eksplodirali trije avtobusi, ki so bili v času incidenta sicer na srečo prazni. A preiskovalci sumijo, da bi morale bombe v resnici eksplodirati v času jutranje prometne konice, s čimer bi bil izkupiček veliko bolj tragičen. Policija je med preiskavo v bližini našla še dve neeksplodirani bombi. Policija incident preiskuje kot domnevni teroristični napad, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je po "spodletelem napadu" vojski izdal ukaz, naj proti središčem terorizma v Judeji in Samariji izvede intenzivno operacijo.