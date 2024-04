Po eksploziji v hidroelektrarni še vedno iščejo pogrešane

V hidroelektrarni južno od Bologne v osrednji Italiji je včeraj odjeknila eksplozija, vzrok pa za zdaj ni znan. Reševalci še vedno iščejo pogrešane. A niso optimistični. Kot poroča Ansa , ne upajo preveč, da bodo pogrešane našli žive. Luca Cari , predstavnik tamkajšnje gasilske brigade za odnose z javnostjo, je potrdil, da pogrešajo štiri ljudi, potrdili so tri mrtve in pet ranjenih.

Eksplozija je na jezu hidroelektrarne Suviana, ki jo upravlja podjetje Enel Green Power, odjeknila v torek okoli 15. ure. Trije delavci v nesreči niso bili poškodovani. Oblasti se sicer bojijo, da bo število žrtev naraslo.

Vzrok eksplozije za zdaj še ni znan. Domnevno naj bi najprej izbruhnil požar, nato pa naj bi odjeknila eksplozija, ki sicer ni poškodovala jezu. Je pa zaradi nje v hidroelektrarno vdrla voda.

Kot je pojasnil župan bližnjega mesta Camugnano Marco Masinara, so v času eksplozije potekala dela na turbinah hidroelektrarne, eksplozija pa je odjeknila pod vodno gladino. Gasilce in reševalce je pri prebijanju do prizorišča oviral gost dim. Na delu so tudi helikopterji.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je v odzivu sporočila, da z zaskrbljenostjo spremlja novice o dogodku. Družinam žrtev je v imenu vlade izrazila sožalje, gasilcem in reševalcem pa se je zahvalila za hitro posredovanje.