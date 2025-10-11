Po eksploziji v tovarni eksploziva več mrtvih, pogrešajo najmanj 19 ljudi

Šerif Davis je potrdil, da je bilo nekaj smrtnih žrtev, vendar ni navedel natančnega števila. Navedel je še, da so v bolnišnice prepeljali štiri ali pet oseb.

"Vedno upam na najboljše. Ali obstaja možnost, da je nekdo nekje poškodovan ali da je nekdo, o katerem ne vemo? Da," je dejal v zvezi z pogrešanimi osebami in zatrdil, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, preden bodo začeli obnavljati uničeno.

Potrdil je, da je bila stavba, kjer je odjeknila eksplozija, povsem uničena.

Napovedal je obsežno ter dolgo preiskavo incidenta. Pri preiskavi sodelujejo zvezna Agencija za alkohol, tobak in strelno orožje (ATF), ministrstvo za domovinsko varnost in državna policija Tennesseeja.

Podjetje Accurate Energetic Systems proizvaja eksplozivna sredstva in energetske naprave za vojaško, letalsko, rudarsko industrijo in industrijo rušenja, poroča ABC.