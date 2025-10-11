Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Po eksploziji v tovarni eksploziva več mrtvih, pogrešajo najmanj 19 ljudi

Nashville, 11. 10. 2025 08.20 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
3

Oblasti v ameriški zvezni državi Tennessee po petkovi veliki eksploziji v tovarni eksploziva Accurate Energetic Systems v kraju McEwen pogrešajo najmanj 19 ljudi. Domnevno je umrlo več ljudi, je sinoči dejal okrožni šerif Chris Davis. Operacija iskanja morebitnih preživelih in žrtev se je nadaljevala čez noč.

Šerif Davis je potrdil, da je bilo nekaj smrtnih žrtev, vendar ni navedel natančnega števila. Navedel je še, da so v bolnišnice prepeljali štiri ali pet oseb.

"Vedno upam na najboljše. Ali obstaja možnost, da je nekdo nekje poškodovan ali da je nekdo, o katerem ne vemo? Da," je dejal v zvezi z pogrešanimi osebami in zatrdil, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, preden bodo začeli obnavljati uničeno.

Potrdil je, da je bila stavba, kjer je odjeknila eksplozija, povsem uničena.

Napovedal je obsežno ter dolgo preiskavo incidenta. Pri preiskavi sodelujejo zvezna Agencija za alkohol, tobak in strelno orožje (ATF), ministrstvo za domovinsko varnost in državna policija Tennesseeja.

Podjetje Accurate Energetic Systems proizvaja eksplozivna sredstva in energetske naprave za vojaško, letalsko, rudarsko industrijo in industrijo rušenja, poroča ABC.

Tennessee eksplozija
Naslednji članek

Cene vozovnic na bližjih smučiščih poskočile: kje je najdražje?

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kaskader
11. 10. 2025 09.14
+1
19 revežev z vrha opazuje, kako iščejo njihov prah 😳
ODGOVORI
1 0
PARTIZAN PEPE
11. 10. 2025 08.49
-2
Karma...
ODGOVORI
0 2
Sixten Malmerfelt
11. 10. 2025 08.42
+0
A so šli tomahawki v luft?
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286