Po EU še G7: cena ruske nafte omejena na 60 dolarjev na sod

Obenem so ponovile, da s tem ukrepom uresničujejo svojo zavezo, da bodo " Rusiji preprečile kovanje dobičkov na račun njene agresorske vojne proti Ukrajini, podprle stabilnost na globalnih energetskih trgih ter minimizirale negativne gospodarske posledice ruske agresorske vojne".

Države članice EU so pred tem v petek dosegle uradni dogovor o omejitvi cene ruske nafte na 60 dolarjev za 159-litrski sod. Tej ceni je sprva nasprotovala Poljska, ki je želela, da bi bila nižja, a je v pogajanjih popustila in ukrep na koncu podprla. Ta bo sicer po napovedih v uradnem listu EU objavljen ta konec tedna.

Dogovoru o cenovni kapici za rusko nafto, ki so ga države G7 in EU na načelni ravni dosegle septembra, se je pridružila tudi Avstralija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Omejitev cene bo predvidoma začela veljati s tem ponedeljkom, istočasno s prepovedjo uvoza večine ruske surove nafte v EU. Izjema bo veljala le za nafto, dobavljeno po naftovodih.

Napovedan nov sveženj sankcij

Države EU so se o svežnju sankcij, ki prepoveduje kupovanje, uvoz in transfer surove nafte in določenih naftnih derivatov iz Rusije v EU, dogovorile junija. Šestmesečno prehodno obdobje se bo izteklo v ponedeljek. Za naftne derivate bo embargo začel veljati čez dva meseca.

Za surovo nafto, dobavljeno po naftovodih, bo še naprej veljala začasna izjema. Tako bodo lahko države EU članice, ki so zaradi svoje geografske lege odvisne od ruske nafte, kot sta Madžarska in Slovaška, to še naprej dobavljale po naftovodih. A surove nafte ali naftnih derivatov ne bodo smele izvažati v druge članice ali tretje države.