Po Ever Given v Sueškem prekopu nasedla še ena ladja

V Sueškem prekopu je danes znova nasedla velika ladja, ki je blokirala to pomembno trgovsko pot in ostala plovila prisilila v vzporedni kanal. Incident so hitro primerjali z velikansko kontejnersko ladjo Ever Given, ki je tam nasedla marca letos. A za razliko od takrat, so bile težave odpravljene veliko hitreje, preden bi bil promet lahko moten, so dejale tamkajšnje oblasti.

Ladja za prevoz razsutega tovora Coral Crystal, ki je s tovorom 43 tisoč ton plula pod panamsko zastavo, je pot onemogočila še štirim ladjam, so povedali viri pri upravitelju Sueškega prekopa (SCA). Po navedbah tamkajšnjih oblasti se je 225 metrov dolga ladja zataknila na 54 kilometrih kanala ter s tem povzročila motnje na štirih ladjah, ki so potovale iz Port Saida.

Sueški prekop, ki povezuje Sredozemsko in Rdeče morje, se uporablja kot trgovska pot za globalno trgovino, pri čemer tovorni čolni redno prečkajo območje za prevoz blaga po vsem svetu. Poleg turizma in nakazil izseljencev je to eden izmed glavnih virov dohodka Egipta.

Da bi se po marčevskem incidentu izognili še eni še eni večji motnji, naj bi uprava Sueškega prekopa danes hitro mobilizirala ekipe, ki so poskušale plovilo ponovno splaviti.

Prizadevanja so se izkazala za veliko hitrejša od poskusov splavitve Ever Given, za kar je bila potrebna pomoč specializiranih ekip, ki so jih pripeljali, pa tudi dodatni vlačilci in bagerji, ki so jih poslali na pomoč pri operaciji. Po incidentu v začetku leta pa so pristojne oblasti Sueškega prekopa napovedale več milijard evrov vreden projekt, s katerim želijo razširiti nekatere kanala in namestiti druge infrastrukture, ki bi pomagale, da nobena druga ladja ne bi več nasedla.