Po Evropi odpovedujejo družabne dogodke, praznijo jezera

Sneži tudi na Južnem Tirolskem v Italiji, kjer naj bi se meja sneženja čez dan spustila z 2500 do 2000 metrov, na vzhodu celo do 1600 metrov. Podobno vreme bo vztrajalo tudi v petek.

Ker v višjih legah sneži, so v državi zaprli nekaj gorskih cest, marsikje pozivajo, naj se ljudje nenujnim vožnjam izognejo. Zaprt je denimo prelaz Sölkpass na Štajerskem in deloma tudi cesta na Grossglockner (Veliki Klek).

Med drugim se bojijo poplav in zemeljskih plazov. Na avstrijskem Koroškem so denimo zaradi obilnih padavin odpovedali več prireditev na prostem, tudi nekatere, predvidene za konec tedna. Že od srede nižajo gladine večjih umetnih jezer na Dravi.

Na obilne padavine in možnost poplav v prihodnjih dneh se prav tako pripravlja Češka, kjer so pristojni prav tako praznili nekatera akumulacijska jezera. Minister za okolje Petr Hladik svari, da bi bile razmere prihodnje štiri do pet dni lahko podobne tistim iz let 1997 in 2002, ko sta poplavljali Odra oziroma Laba.