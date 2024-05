Po Evropi se vrstijo obsodbe napada na slovaškega premierja Fica

Tudi predsednica Pirc Musarjeva je Ficu zaželela okrevanje in na omrežju X dodala: "Streljanje nanj, lansko streljanje v Beogradu in številni drugi primeri nasilja, ki jih vidimo v družbi, od nas terjajo jasno ukrepanje. Ničelna toleranca do nasilja in ničelna toleranca do brezbrižnosti."

Zunanja ministrica Tanja Fajon je zapisala: "Gre za obsojanja vredno zavržno in nedopustno dejanje, storilci morajo odgovarjati za svoja dejanja. Pozivi k nenasilju, strpnosti in proti hujskaštvu so naša skupna odgovornost."

"Grozljiv napad na mojega prijatelja"

"Ostro obsojam podel napad na slovaškega premierja Roberta Fica. Takšna nasilna dejanja nimajo mesta v naši družbi in spodkopavajo demokracijo, naše najdragocenejše skupno dobro," je na omrežju X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

"Novica o napadu na slovaškega premierja Fica me je pretresla. Nič ne more opravičiti nasilja ali takšnih napadov. V mislih sem s predsednikom vlade in njegovo družino," je prav tako na omrežju X sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

Na napad so se že odzvali tudi voditelji številnih evropskih držav, med njimi nemški kancler Olaf Scholz, madžarski premier Viktor Orban in srbski predsednik Aleksandar Vučić.

"Novica o strahopetnem napadu na slovaškega predsednika vlade Fica me je globoko pretresla. Takšno nasilje v evropski politiki ne sme obstajati. V mislih sem z Robertom Ficom, njegovo družino in državljani Slovaške," je na omrežju X zapisal Scholz.

"Globoko sem pretresen zaradi grozljivega napada na mojega prijatelja, predsednika vlade Roberta Fica. Molimo za njegovo zdravje in hitro okrevanje! Bog blagoslovi njega in njegovo državo," pa je sporočil madžarski premier Orban.