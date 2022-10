Po Evropi val protestov proti vse dražjemu življenju

Stavka, ki bo prizadela predvsem javni sektor, kot so šole in prevoz, je nadaljevanje večtedenskih industrijskih akcij, ki so povzročile motnje v velikih francoskih rafinerijah in povzročile nered pri dobavi goriva bencinskim črpalkam. Ljudje na gorivo tako na bencinskih črpalkah čakajo tudi več ur. Vlada je delavcem v bencinskih skladiščih sicer naročila, naj se vrnejo na delo, da bi bilo gorivo kmalu spet dosegljivo, sindikalni voditelji pa upajo, da bo delavce ta odločitev vlade le še bolj podžgala.