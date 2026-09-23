Po Evropi prvi sneg: slovaške Tatre, deli Romunije, srbski Kopaonik

Prvi jesenski dan je v dele Evrope prinesel tudi prvi sneg. O zajetni pošiljki snega poročajo iz slovaških Tatr, sneg je pobelil visoke dele Romunije, posnetki obilnih snežnih padavin prihajajo tudi iz Srbije. Sneg na prvi jesenski dan pa je k sreči poskrbel za več veselja kot težav.