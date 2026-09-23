Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po Evropi prvi sneg: slovaške Tatre, deli Romunije, srbski Kopaonik

23. 09. 2026 20.20 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Marko Gregorc
Sneg v Evropi

Prvi jesenski dan je v dele Evrope prinesel tudi prvi sneg. O zajetni pošiljki snega poročajo iz slovaških Tatr, sneg je pobelil visoke dele Romunije, posnetki obilnih snežnih padavin prihajajo tudi iz Srbije. Sneg na prvi jesenski dan pa je k sreči poskrbel za več veselja kot težav.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
sneg jesen evropa vreme

Vodstvo Ryanaira napoveduje znatno zvišanje cen letalskih vozovnic

24ur.com Prva od dveh pošiljk snega
24ur.com Večino države zajele snežinke, sneg pobelil tudi prestolnico
24ur.com Sneg pobelil dele Slovenije
24ur.com Belo nedeljsko jutro: ponekod zapadlo več kot 10 centimetrov snega
24ur.com ANIMACIJA: Ples snežink se bo nadaljeval
24ur.com V notranjosti Hrvaške zaradi snega težave v prometu, na obali orkanska burja
24ur.com Ponekod največ snega po letu 2018, v alpskih dolinah bore malo
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Danes je mama 11 otrok, nekoč pa si ni želela niti enega
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Naj domača naloga ne bo vzrok slabe volje
Naj domača naloga ne bo vzrok slabe volje
Igralka pokazala redek družinski trenutek: z možem praznujeta dve leti zakona
Igralka pokazala redek družinski trenutek: z možem praznujeta dve leti zakona
zadovoljna
Portal
Pri 61 letih pokazala postavo, ki jemlje dih
Tragedija po skoraj 30 letih zakona, ki si je ne more predstavljati nihče
Tragedija po skoraj 30 letih zakona, ki si je ne more predstavljati nihče
Sanja Grohar razkrila 5 lepotnih pravil, ki jih nikoli ne prekrši
Sanja Grohar razkrila 5 lepotnih pravil, ki jih nikoli ne prekrši
Gašper šokiral: 'Spal sem s poročeno žensko'
Gašper šokiral: 'Spal sem s poročeno žensko'
vizita
Portal
Če vas pogosto napenja, ne izločite takoj kruha: najprej preverite to pogosto živilo
Zakaj vam po vroči prhi postane slabo ali se vam zavrti
Zakaj vam po vroči prhi postane slabo ali se vam zavrti
Juha proti prehladu? Kaj lahko topla hrana dejansko naredi za telo
Juha proti prehladu? Kaj lahko topla hrana dejansko naredi za telo
Če vas po kosilu vedno zmanjka, težava morda ni v količini hrane, ampak v tem, kaj ste pojedli najprej
Če vas po kosilu vedno zmanjka, težava morda ni v količini hrane, ampak v tem, kaj ste pojedli najprej
cekin
Portal
Preverite listek: nekdo v Sloveniji je zadel 5+0 v igri Eurojackpot
Se vam splača še naprej voziti star avto? Najprej seštejte te stroške
Se vam splača še naprej voziti star avto? Najprej seštejte te stroške
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Nekoč raj za tuje delavce, danes tudi visoka izobrazba ni več zagotovilo za službo
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
Cene letov bi lahko letele v nebo, če ne bi vskočila ta država
moskisvet
Portal
Izginila med sprehodom s psom, nato so jo našli mrtvo v gozdu
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške
Ta zahrbtna bolezen vse pogosteje prizadene mlade moške
Prijatelji so stari 32 let, ta odločitev scenaristov pa je razburila tudi Matta LeBlanca
Prijatelji so stari 32 let, ta odločitev scenaristov pa je razburila tudi Matta LeBlanca
Poročila se je sama s sabo, nato pa ugotovila, da potrebuje več
Poročila se je sama s sabo, nato pa ugotovila, da potrebuje več
dominvrt
Portal
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
Če iz omare prihaja ta vonj, ukrepajte takoj: težavo lahko omilita dve preprosti sestavini
Če iz omare prihaja ta vonj, ukrepajte takoj: težavo lahko omilita dve preprosti sestavini
Z enakonočjem se začenja koledarska jesen. Kakšno bo vreme te dni?
Z enakonočjem se začenja koledarska jesen. Kakšno bo vreme te dni?
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
Na mikrovalovno pečico nikoli ne odlagajte teh stvari: strokovnjaki opozarjajo na skrito nevarnost
okusno
Portal
Jed, ki jo obožujemo, pri pripravi doma pa pogosto naredimo ključno napako
Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni
Ko zapaše nekaj toplega: 5 kremnih juh, brez katerih si ne predstavljamo jeseni
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Izvrstno kosilo iz pečice, pripravljeno v manj kot eni uri
Brezmesna jed, ki so jo sodniki nagradili z aplavzom
Brezmesna jed, ki so jo sodniki nagradili z aplavzom
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961