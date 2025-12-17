Po Evropi zgodaj in intenzivno razsaja gripa

"Gripa se pojavi vsako leto, toda letos je nekoliko drugačna," je dejal direktor WHO za Evropo Hans Kluge. Okužbe povzroča nov sev gripe. "Ta nova različica sezonske gripe zdaj predstavlja do 90 odstotkov vseh potrjenih primerov gripe v evropski regiji," je pojasnil Kluge in dodal, da ni dokazov, da bi ta sev povzročal bolj huda obolenja.

Najmanj 27 od 38 držav, ki WHO sporočajo podatke, trenutno poroča o visoki oziroma zelo visoki aktivnosti gripe. "V šestih državah – na Irskem, v Kirgizistanu, Črni gori, Srbiji, Sloveniji in Veliki Britaniji – je bila več kot polovica bolnikov, ki so bili testirani za gripi podobne bolezni, pozitivna na gripo," je v sporočilu za javnost zapisala WHO in opozorila, da je gripa v nekaterih državah že močno obremenila tamkajšnje zdravstvene sisteme.

WHO je ocenila, da se bo število okužb povečevalo, dokler ne bo sezona gripe predvidoma konec decembra ali v začetku januarja dosegla vrhunca.