Po Evropi zgodaj in intenzivno razsaja gripa

"Gripa se pojavi vsako leto, toda letos je nekoliko drugačna," je dejal direktor WHO za Evropo Hans Kluge. Okužbe povzroča nov sev gripe. "Ta nova različica sezonske gripe zdaj predstavlja do 90 odstotkov vseh potrjenih primerov gripe v evropski regiji," je pojasnil Kluge in dodal, da ni dokazov, da bi ta sev povzročal bolj huda obolenja.
Najmanj 27 od 38 držav, ki WHO sporočajo podatke, trenutno poroča o visoki oziroma zelo visoki aktivnosti gripe. "V šestih državah – na Irskem, v Kirgizistanu, Črni gori, Srbiji, Sloveniji in Veliki Britaniji – je bila več kot polovica bolnikov, ki so bili testirani za gripi podobne bolezni, pozitivna na gripo," je v sporočilu za javnost zapisala WHO in opozorila, da je gripa v nekaterih državah že močno obremenila tamkajšnje zdravstvene sisteme.
WHO je ocenila, da se bo število okužb povečevalo, dokler ne bo sezona gripe predvidoma konec decembra ali v začetku januarja dosegla vrhunca.
Kluge je poudaril, da lahko že majhna genetska variacija pri virusu gripe povzroči velike obremenitve na zdravstveni sistem, ker ljudje nimajo razvite imunosti.
Čeprav morda ne bo preprečilo okužbe, pa zgodnji podatki iz Velike Britanije po navedbah WHO potrjujejo, da letošnje cepivo proti sezonski gripi zmanjšuje tveganje za nastanek hudih zdravstvenih posledic po okužbi s tem novim sevom.
Zato WHO poudarja, da je cepljenje še vedno najbolj pomemben ukrep. To zlasti velja za starejše, osebe s kroničnimi boleznimi, nosečnice in otroke, pri katerih je tveganje za zaplete večje. Pomembno je, da se cepijo tudi zdravstveni delavci, da zaščitijo svoje zdravje in zdravje svojih pacientov, je poudarila organizacija.
WHO je priporočila še, naj bolniki s simptomi ostajajo doma, v javnosti nosijo masko, naj si redno umivajo roke in si pri kihanju ali kašljanju pokrijejo usta. Priporočila je tudi pogosto zračenje prostorov.
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je letos poročal o velikem povpraševanju po cepljenju proti gripi, zato je že naročil in tudi začel razdeljevati dodatne količine cepiva. "Ne glede na to, da se je sezona gripe že začela, se cepljenje proti gripi še vedno svetuje," je NIJZ objavil na svoji spletni strani.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.