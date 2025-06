Po Evropi zvonijo alarmi: temperature ponekod tudi do 41 stopinj Celzija

Tako kot Slovenija se tudi več drugih evropskih držav sooča z vročinskim valom, ki je na Madžarsko, Hrvaško, v Romunijo ter dele Srbije, Češke in Slovaške prinesel temperature do 37 stopinj Celzija. Zelo vroče je tudi v Italiji, Španiji in Grčiji. Takšne temperature pa bodo po napovedih vztrajale še ves teden.

Vremenoslovci napovedujejo, da se bo temperatura v Budimpešti povzpela do 37 stopinj Celzija, podobno pa sicer velja tudi za Dunaj, Beograd, Skopje, Zagreb in Bukarešto, kjer prav tako napovedujejo temperature od 36 do 38 stopinj Celzija. Bistvene ohladitve ne bo niti ponoči, saj bodo tudi najnižje temperature v naštetih evropskih prestolnicah večinoma presegale 20 stopinj Celzija, kažejo podatki javne vremenske službe norveškega meteorološkega inštituta in norveške radiotelevizije NRK.

Poletje v nemški regiji Baden-Württemberg FOTO: AP icon-expand

Vremenoslovci ta konec tedna in v začetku prihodnjega tedna na širšem območju Balkanskega polotoka napovedujejo najvišje dnevne temperature okrog 30 stopinj Celzija, konec prihodnjega tedna pa naj bi se znova povzpele in v številnih državah dosegle do 38 stopinj. Zelo vroče je tudi na Kosovu, v Albaniji, Severni Makedoniji, Bolgariji in Grčiji, kjer se je že začela sezona požarov v naravi, po vsej državi pa v teh dneh napovedujejo temperature nad 30 stopinj Celzija. V vročini se kuha tudi Italija, zlasti v mestih v osrednjem in južnem delu države. Današnja vremenska napoved za Rim denimo kaže, da bodo najvišje dnevne temperature cel teden presegale 35 stopinj Celzija. Pristojne službe v Italiji so izdale rdeče opozorilo zaradi vročine za šest večjih mest; Bologno, Bolzano, Brescio, Perugio, Firence in Torino, do petka naj bi seznam razširili na 13 mest, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.