Po fašističnem pozdravu v Rimu kazensko ovadili pet ljudi

Posnetki shoda, ki so zakrožili po družbenih omrežjih in medijih, so v Italiji sprožili ogorčenje in razburjenje. Opozicijska levosredinska Demokratska stranka je v zvezi s fašističnim pozdravom naslovila vprašanje na notranjega ministra Mattea Piantedosija , njena vodja Elly Schlein pa je pozvala k razpustitvi neofašističnih organizacij.

Piantedosi je danes v odgovorih na vprašanja v poslanski zbornici poudaril, da so na shodu z gestami in simboli iz obdobja, ki ga je zgodovina obsodila, izdali spomin na tako hude tragedije, kot je pokol Acca Larentia. Kar zadeva pobude za razpustitev organizacij, pa je opozoril, da so postopki zapleteni.

Schleinova je bila ob tem v spodnjem domu parlamenta kritična do molka premierke Giorgie Meloni glede fašističnega pozdrava in ga označila za sramotnega, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Med tistimi, ki so obsodili fašistični pozdrav, je tudi evropski poslanec iz Slovenije Matjaž Nemec (S&D/SD). Kot je v torek zapisal v sporočilu za javnost, je ta demonstracija pripadnosti fašizmu, ki je milijonom Evropejcev zadal nepopisno trpljenje in uničeval temelje človečnosti, alarm celotnemu demokratičnemu svetu, še posebej Evropski uniji. Menil je tudi, da bi zadeva morala dobiti ne le politični, temveč tudi sodni epilog.