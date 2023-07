Festival v Zrćah: zasegli 'kupe' drog, 52.000 evrov in izrekli za 24.000 evrov glob

Izkupiček festivala v Zrćah, ki je priljubljen tudi med slovenskimi obiskovalci: policija je zasegla kupe drog, izdali pa so za 24.000 evrov glob.

Na festivalu elektronske glasbe, ki je od 24. do 30. junija potekal v paških Zrćah, so imeli hrvaški predstavniki oblasti polne roke dela. Festival je obiskalo 7000 ljudi, pretežno je šlo za državljane Velike Britanije. Liška policija je razkrila, koliko droge so zasegli.

icon-expand Zrće FOTO: Dreamstime

Kot so povedali na novinarski konferenci, ki jo povzema Index, ''se takšnih dogodkov udeležujejo domači in tuji gostje, ki so naklonjeni uporabi prepovedanih substanc. Zato se na takšnih dogodkih pojavljajo tudi pripadniki kriminalnih združb, ki preprodajajo nedovoljene snovi."