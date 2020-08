Po finalu lige prvakov razočarani Parižani razgrajali na ulicah

Finale lige prvakov med domačim PSG in Bayernom je sinoči na ulice Pariza zvabil več tisoč navijačev, poraz z 0:1 pa je bil vzrok za nezadovoljstvo in tudi izgrede, ki so trajali dolgo v noč. Kot je danes sporočila policija, so razočarani navijači razgrajali, zažigali avtomobile, ropali trgovine in se spopadli s policijo, ki je aretirala 148 ljudi.

Čeprav je pariška policija tokrat okrepila svoje enote, saj je do izgredov prišlo že po polfinalni tekmi PSG, ni mogla preprečiti uničenja in škode.

Svetovne agencije poročajo o spopadih, v katerih so navijači uporabljali pirotehnična sredstva, policija pa vodne topove, solzivec in tudi gumijaste naboje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najhuje je bilo okoli stadiona Princev, kjer so navijači PSG spremljali tekmo iz Lizbone, nato pa na Elizejskih poljanah, kjer je razočaranje po porazu doseglo vrhunec, je sporočila policija prek Twitterja.