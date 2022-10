Po goljufijah v šahu šok tudi v pokru (in ribolovu)

Najprej je počilo med šahisti, zdaj se podobne obtožbe z goljufanjem z napravami, ki z vibriranjem sporočajo, kakšne karte ima nasprotnik, vrstijo tudi na najvišji ravni pokra. Kot da to ne bi bilo dovolj, so v ZDA, kjer je športni ribolov zelo priljubljen in tudi del dobičkonosne športne industrije, skoraj sočasno z dogajanjem v pokru ujeli goljufa, ki sta v ujete ribe vstavljala svinec in tako zmagovala na turnirjih.

Medtem ko Mednarodna šahovska zveza (FIDE) še preiskuje obtožbe goljufij v šahu, ki jih svetovni prvak Magnus Carlsen očita 19-letnemu Američanu Hansu Niemanu, se zdaj podobno zapleta tudi v svetu pokra. V ZDA je običajno, da se igre z visokimi vložki (angl. 'high stakes poker') prenašajo v živo. Med prenosi lahko gledalci spremljajo igro, hkrati pa igralci s pomočjo majhnih kamer, vgrajenih v mize, razkrijejo karte, ki jih držijo v rokah. PREBERI ŠE Bizarne obtožbe goljufije z analnimi kroglicami, šahovski svet v kaosu Kazino v Los Angelesu tako preiskuje igro v živo med vplivnico Robbie Jade Lew in Garrettom Adelsteinom. Lew je osupnila omizje, ko je uspešno klicala (pol)blef svojega nasprotnika s tem, da je stavila vse (all-in), čeprav je sama imela še slabše karte. Veliko komentatorjev in tistih, ki spremljajo poker, se zdaj sprašuje, kako je lahko Lew zmagala in zakaj je vztrajala v igri z bistveno manj možnostmi za zmago, še posebej, ker je šlo za tako visoko stavo. Adelstein je medtem tudi prek Twitterja namignil, da bi si lahko pomagala z nekakšno vibrirajočo napravo, prek katere bi ji sostorilec lahko sporočil, kakšne karte ima nasprotnik. Da je celotna zgodba še bolj nenavadna, pa je Lew poskrbela kar sama, ko mu je denar po igri vrnila, saj naj bi jo Adelstein "nasilno" soočil. Za zdaj kakšnih dokazov o goljufiji organizator še ni odkril. Ribe s svincem Še bolj nenavadna je zgodba ribičev, ki sta svoj ulov polnila s svinčenimi utežmi. Chase Cominsky in Jake Runyon iz Clevelanda sta že slavila zmago na zadnjem ribolovnem turnirju Lake Erie Walleye Trail sezone 2022. Skoraj bi pobrala še glavno nagrado, vredno 30.000 dolarjev, a so ju sotekmovalci razkrinkali. Na posnetku, polnem psovk, besna skupina sodelujočih kriči na Runyona "to je kraja" in "kličite policijo" – ta pa ob odkritju goljufije le nemo stoji ob košari z ribami. Na viralnem posnetku so jasno vidne svinčene kroglice, ki jih vodja tekmovanja vleče iz rib, v eni izmed trofej pa je skrit celo file druge ribe. Pod vprašajem so zdaj tudi ostale zmage dvojice, saj sta Cominsky in Runyon vodila v skupnem seštevku. Lokalni mediji sicer še poročajo, da je bil par po zmagi diskvalificiran tudi lani, ker je eden od njiju padel na poligrafskem testu. Čeprav so nekateri želeli fizično obračunati z njima, sta jo odnesla brez posledic, ribiči pa so z odkritjem prihranili delo Ribiški zvezi, ki ji vsaj v tem primeru ne bo treba posebej preiskati dogodka.