Po 'grozljivem pokolu' v Gazi palestinski predsednik zahteva sejo VS ZN

Ameriška vojska je medtem zanikala namigovanja, da je njihov začasni pomol, ki od sobote ponovno deluje, igral vlogo pri osvoboditvi talcev. Kot so navedli, je bil pomol na obali Gaze postavljen "z enim samim namenom, da bi pomagal pri prenosu dodatne, nujno potrebne pomoči za reševanje življenj", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Okrog 320 milijonov dolarjev drag pomol je po postavitvi maja deloval le teden dni, preden so ga poškodovali visoki valovi.

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na omrežju X zapisalo, da z osvobojenimi talci ter njihovimi družinami delijo olajšanje in veselje. "To je znak upanja za družine tistih, ki so še vedno v ujetništvu. Ponovno pozivamo k izpustitvi vseh preostalih talcev in ustavitvi vojne," so dodali.

Podobno sporočilo je podal tudi Borrell, ki pa je ob tem izpostavil tudi poročila o "novem pokolu civilistov", kar je najostreje obsodil. Poudaril je še, da se mora prelivanje krvi nemudoma ustaviti ter izpostavil najnovejši predlog premirja v Gazi, ki ga je javnosti nedavno predstavil ameriški predsednik Joe Biden.