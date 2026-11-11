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Po grozljivi nesreči z 11 smrtnimi žrtvami pridržali voznika tovornjaka

Sofia, 11. 11. 2026 10.12 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
M.P.
Prometna nesreča v Bolgariji

V gosti megli sta se na bolgarski avtocesti na istem odseku zgodila dva ločena naleta vozil – vsak v svoji smeri. V obeh prometnih nesrečah, v katerih je bilo udeleženih kar 86 vozil, je umrlo 11 ljudi. Bolgarske oblasti so dan po grozljivi tragediji sporočile, da so pridržale romunskega voznika tovornjaka.

Voznika tovornjaka, ki je bil 10. novembra vpleten v povzročitev hude prometne nesreče na avtocesti Trakia, so po poročanju bolgarskega portala bTV Novinite, ki navaja direktorja regionalnega direktorata ministrstva za notranje zadeve Dobrina Dimitrova, pridržali. Gre za državljana Romunije, ki so ga že zaslišali.

Preiskovalci bodo skušali ugotoviti, kaj se je dogajalo tik pred nesrečo – ali je voznik tovorno vozilo nemara ustavil na cestišču, ob gosti megli le močno zmanjšal hitrost ali kaj drugega. Vanj je namreč nato trčil avtobus, sledilo je verižno trčenje, v katerega je bilo vpletenih več deset vozil.

Nesreča pa se je zgodila tudi v drugi smeri avtoceste. Po uradnih podatkih je bilo v obeh trčenjih skupaj udeleženih 86 vozil – 63 v smeri Burgasa in 23 v smeri Sofije.

Umrlo je 11 ljudi, več deset pa jih je bilo poškodovanih. Ranjene so prepeljali v bolnišnice v Jambolu, Slivenu in Burgasu.

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Kot eden glavnih domnevnih vzrokov tragedije je bila navedena nenadna gosta megla. Po pričevanjih očividcev je bila vidljivost sprva okoli 70–80 metrov, na kraju nesreče pa se je močno zmanjšala na približno 10 metrov.

Preiskavo nesreč je pod nadzorom okrožnega tožilstva v Jambolu prevzela Nacionalna preiskovalna služba. Natančen potek obeh nesreč in njihovi vzroki bodo ugotovljeni z zaslišanji, ogledi in avtotehničnimi ekspertizami.

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KOMENTARJI6

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travc
11. 11. 2026 11.42
Eni ne ločijo megle od sonca.Žal.
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0 0
galeon
11. 11. 2026 11.26
Megla ni nikoli vzrok za nesrečo. Ali je hitrost ali prekratka varnostna razdalja. In voznik, ki se zaleti v vozilo pred sabo je kriv za nesrečo. Vsi ostali za njim nosijo svojo odgovornost za trk v vozilo pred sabo. Vi pa ugibajte še 100 let.
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-1
1 2
Lepdan123
11. 11. 2026 11.39
Lahko ti pelješ po prazni avtocesti 90 v megli, pred tabo pa se pojavi kolona stoječih vozil, ki stojijo v gužvi. Pa si imel prilagojeno hitrost in razdaljo, samo morda malo manj časa zaradi slabe vidnosti, seveda zaradi megle. Ni vse tako črno belo kot praviš.
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+0
1 1
MiLjBo
11. 11. 2026 11.42
Točno tako.
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0 0
galeon
11. 11. 2026 11.45
Lepdan pa bi vozil 60. V slabih raznerah moraš vozit toliko hitro, da lahko ustaviš. Če je potrebno 40 po avtocesti je pa 40. Zaradi tako mislečih kot ti pa poka. In še bo. Ker ovce ste zmeraj na cesti.
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-1
0 1
Lepdan123
11. 11. 2026 11.48
40?? Upam da ti izpit vzamejo in ga nikoli ne dobiš več v roke. Če pelješ 40 ti pa en gladko v rit prileti, ko te ne pričakuje. Vrn avto, bo bolš.
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0 0
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