Po grozljivi nesreči z 11 smrtnimi žrtvami pridržali voznika tovornjaka

Voznika tovornjaka, ki je bil 10. novembra vpleten v povzročitev hude prometne nesreče na avtocesti Trakia, so po poročanju bolgarskega portala bTV Novinite, ki navaja direktorja regionalnega direktorata ministrstva za notranje zadeve Dobrina Dimitrova, pridržali. Gre za državljana Romunije, ki so ga že zaslišali.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Prometna nesreča v Bolgariji Profimedia

Prometna nesreča v Bolgariji Profimedia

Prometna nesreča v Bolgariji Profimedia

Prometna nesreča v Bolgariji Profimedia

Prometna nesreča v Bolgariji Profimedia

Prometna nesreča v Bolgariji Profimedia

Prometna nesreča v Bolgariji Profimedia

Prometna nesreča v Bolgariji Profimedia

Prometna nesreča v Bolgariji Profimedia

















Preiskovalci bodo skušali ugotoviti, kaj se je dogajalo tik pred nesrečo – ali je voznik tovorno vozilo nemara ustavil na cestišču, ob gosti megli le močno zmanjšal hitrost ali kaj drugega. Vanj je namreč nato trčil avtobus, sledilo je verižno trčenje, v katerega je bilo vpletenih več deset vozil.

Nesreča pa se je zgodila tudi v drugi smeri avtoceste. Po uradnih podatkih je bilo v obeh trčenjih skupaj udeleženih 86 vozil – 63 v smeri Burgasa in 23 v smeri Sofije. Umrlo je 11 ljudi, več deset pa jih je bilo poškodovanih. Ranjene so prepeljali v bolnišnice v Jambolu, Slivenu in Burgasu.