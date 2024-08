Po hišnih preiskavah provokativni Tate znova pridržan

Provokativni britansko-ameriški spletni vplivnež Andrew Tate je bil v Romuniji ponovno pridržan, in sicer le nekaj ur po tem, ko je Policija v romunski prestolnici in njeni okolici preiskala štiri njegove nepremičnine.

OGLAS

Nekdanji profesionalni kickbokser in spletni vplivnež Andrew Tate ter njegov brat Tristan sta bila v sredo zaslišana na Romunskem direktoratu za preiskovanje organiziranega kriminala in terorizma (DIICOT). Preiskujejo ju zaradi obtožb o trgovini z ljudmi in izkoriščanju mladih žensk.

Policisti so pred tem v sredo preiskali štiri njune nepremičnine v Romuniji. Po besedah njunega odvetnika lahko brata Tate sprva pridržijo za največ 24 ur, nato pa se morajo romunske oblasti odločiti, ali bodo zanju uvedle predkazenski ali hišni pripor. Gre za nov udarec za 37-letnega Tatea, ki je v zadnjih letih postal eden najbolj znanih in hkrati kontroverznih spletnih vplivnežev. med drugim znan po provokativnih komentarjih in poniževalnem odnosu do žensk. Njegove vsebine na družbenih omrežjih so dosegle milijone ljudi, zlasti najstnikov in mladih moških.

Andrew Tate FOTO: Profimedia icon-expand