Kar 25 km v napačno smer, povzročila dve nesreči, zbežala v grmovje

Karlovec, 24. 08. 2025 16.49 | Posodobljeno pred 1 uro

T.H.
Hrvaški mediji poročajo o nočnem kaosu, ki se je odvijal na avtocesti A1 od Zagreba proti Karlovcu. Policija je lovila 33-letno srbsko voznico, ki je dolge kilometre vozila v napačno smer, povzročila dve prometi nesreči, neposredno ogrozila pet voznikov in devet potnikov, nato pa jim je pobegnila peš.

Incident se je zgodil v četrtek, zdaj pa se je na Facebooku pojavil še posnetek dogajanja. Objavila ga je stran 'Policija zaustavlja - Krapinsko zagorska županija'.

"33-letna državljanka Srbije je predvčerajšnjim z belim Range Roverjem z beograjsko registracijo po avtocesti od Zagreba proti Karlovcu kar 25 kilometrov vozila v nasprotno smer. Na srečo je poškodovala samo tri do štiri vozila, ranjenih ni bilo, nazadnje je zapeljala s ceste in peš pobegnila v grmovje, pozneje je bila najdena in aretirana," so zapisali v današnji objavi. Priložili so posnetek, na katerem se vidi, kakšen kaos je povzročila njena objestna vožnja.

Pri Net.hr so spomnili, da je karlovška policija medtem zaključila kriminalistično preiskavo in zoper 33-letnico vložila kazensko ovadbo zaradi predrzne vožnje v cestnem prometu.

21. avgusta zvečer je voznica cestninski postaji Demerje polkrožno obrnila in nadaljevala vožnjo po avtocesti A1 v nasprotni smeri proti Karlovcu. V 25 kilometrih vožnje je povzročila dve prometni nesreči z materialno škodo, policija ji očita tudi, da je neposredno ogrozila pet voznikov in devet potnikov v avtomobilih, ki so ji vozili nasproti.

Prva prometna nesreča se je zgodila okoli 23.05 na območju Zagreba, kjer je poškodovala eno vozilo, vendar je nadaljevala vožnjo, pri čemer je ignorirala svetlobne in zvočne signale policije.

Druga nesreča se je zgodila v Draganiću približno 15 minut pozneje, ko sta bili poškodovani še dve vozili. Nato je zapustila svoj avtomobil n pobegnila v neznano smer. V odpadle dele vozil, ki ju je poškodovala, sta trčila še dva avtomobila. 

Voznico so kasneje našli in aretirali, vvčeraj popoldne pa so jo predali nadzorniku pridržanja Policijske uprave Karlovac.

