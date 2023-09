Po Hrvaški in Srbiji zdaj tudi Severna Makedonija v nižanje cen izdelkov

Makedonska vlada je znižala cene za 25 skupin izdelkov, med njimi mesa, sadja, zelenjave, riža, testenin in pekovskih izdelkov.

Gospodarski minister Kreshnik Bekteshi je poudaril, da je znižanje cen 10-odstotno, a da za toliko niso znižali obstoječih cen, temveč cene, ki so veljale 1. avgusta. "Če so se od 1. avgusta do zdaj cene nekaterih izdelkov drastično povišale, bi to lahko pomenilo tudi od 30- do 40-odstotno pocenitev," je pojasnil.

Naslednji teden bodo seznam cenejših izdelkov predvidoma še razširili. S tem ukrepom bodo skupno inflacijo v živilskem sektorju po ocenah Bekteshija znižali za štiri do pet odstotkov.

Odločitev o znižanju cen nekaterih živil sta že minuli teden sprejeli srbska in hrvaška vlada. V Srbiji so do konca leta omejili cene za 20 izdelkov, ta teden pa naj bi jih dodali še deset. Na Hrvaškem so do konca marca omejili cene za 30 skupin živil.