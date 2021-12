Hude poplave v Maleziji, v Mjanmaru zemeljski plaz zasul rudnik

Malezijo so prizadele ene najhujših poplav v zadnjih desetletjih, ki so po nekaterih ocenah terjale najmanj 14 smrtnih žrtev. Močni nalivi, ki so državo prizadeli pretekli konec tedna, so v kar osmih zveznih deželah povzročili hude poplave, ki so ponekod potopile tudi nekatera mesta in vasi. Več deset tisoč oseb so morali zaradi tega tudi evakuirati, poroča BBC.