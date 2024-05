Kitajska 'za kazen' v okolici Tajvana začela vojaške vaje

Vaje so se začele že zgodaj zjutraj in bodo obkrožile Tajvan, predstavljajo pa veliko preizkušnjo za novoizvoljenega voditelja Laj Čing Teja pri urejanju slabih odnosov s Kitajsko, poroča CNN. Kitajska vladajoča komunistična partija namreč trdi, da je samoupravna demokratična dežela del njenega ozemlja, čeprav ga ni nikoli nadzorovala. Je pa obljubila, da bo otok zavzela, četudi bo za to morala uporabiti silo.

Polkovnik Li Ši , tiskovni predstavnik poveljstva, je vaje označil za "kazen za separatistična dejanja tajvanskih sil za neodvisnost in resno opozorilo pred vmešavanjem in provokacijami zunanjih sil".

Vaje potekajo v Tajvanski ožini ter severno, južno in vzhodno od Tajvana. Prav tako potekajo na območjih okoli tajvanskih otokov Kinmen, Matsu, Wuqiu in Dongyin, ki ležijo tik ob jugovzhodni kitajski obali, je navedlo poveljstvo.

Nov voditelj Laj, ki je začel že tretji zaporedni mandat, pa ni ravno v najboljših odnosih s Kitajsko. Peking ga namreč označuje za "nevarnega separatista", saj se zavzema za suverenost Tajvana. Prav tako je Peking kritiziral Lajev inavguracijski govor, v katerem je pozval Kitajsko, naj preneha ustrahovati Tajvan, in ga označil za "sramotnega".

Tajvansko obrambno ministrstvo je sicer po začetku kitajskih vojaških vaj sporočilo, da je poslalo pomorske, zračne in kopenske sile, da bi se odzvale na kitajske vaje. Prav tako so izrazili obžalovanje zaradi "nerazumnih provokacij in dejanj, ki spodkopavajo mir in stabilnost v regiji".