Po incidentu na meji poljski premier poziva k večji podpori Ukrajine

Eksplozija na Poljskem je vzbudila skrbi, da to pomeni vstop zveze Nato, katere članica je Poljska, v vojno. Kot piše Ukrajinska pravda, poljski premier Mateusz Morawiecki opozarja, da bi padec rakete v vasi Przewodow lahko pomenil, da bi se lahko vojna razširila na območje Poljske. Kot je dejal, bi lahko do tega prišlo, "če Ukrajina ne bo prejela več podpore". Hkrati je spomnil, da incident na meji z Ukrajino ni prva kritična situacija, ter navedel primer migrantov, ki so lani poskušali prestopiti mejo med Poljsko in Belorusijo.

"Ne poznamo še točnih okoliščin dogodka na vzhodni meji, poznamo pa glavni vzrok in to je ruska agresija na Ukrajino," je poudaril. Ob tem je opozoril, da se "Putin ne bo ustavil" in da bi zato pasivnost s strani Poljakov za državo pomenila "samomor". Dodal je še, da bi z vstopom Poljske v vojno to pomenilo, da bi država napadeni Ukrajini obrnila hrbet in tako postalo odvisna od svoje agresorice.

"Če ne bomo storili ničesar, bo vojna k nam prišla sama," je povedal, saj da bo Kremelj z osvajanjem v tem primeru nadaljeval. Končal je, da je Poljska pripravljena na podobne incidente, kot je bila nesreča v kraju Przewodow, in druge morebitne hibridne ruske napade, povzema Index.hr.