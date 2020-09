Po incidentu v Birminghamu policija objavila posnetek osumljenca

Napadi, ki so se zgodili zgodaj zjutraj v nedeljo v Birminghamu, so sprožili lov na osumljenca, ki je še vedno na begu. Policija okrožja West Midlands je objavila posnetke nadzornih kamer, na katerem je moški, ki ga iščejo v povezavi z zločinom.

Napadi so se zgodili na štirih različnih lokacijah v centru mesta, vse skupaj pa je trajalo uro in pol. 23-letnik, ki je umrl, je bil zaboden na ulici Irving deset minut pred drugo uro zjutraj. V kritičnem stanju sta moški in ženska, stara 19 in 32 let. Še pet drugih ljudi, starih med 23 in 33, je bilo ranjenih in so potrebovali bolnišnično zdravljenje, dva so medtem že odpustili.