Tujina

Po incidentu v Minneapolisu odstopilo najmanj šest zveznih tožilcev

Minneapolis, 14. 01. 2026 07.14 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
Ne.M. STA
Prostesti Ice

V ZDA je zaradi pritiskov ameriškega pravosodnega ministrstva, naj smrt 37-letne ženske, ki jo je prejšnji teden v Minneapolisu ustrelil agent za priseljevanje in meje (Ice), obravnavajo kot primer napada na agente, do torka zvečer odstopilo najmanj šest zveznih tožilcev iz ameriške zvezne države Minnesota.

Protesti v Lase Vegasu
Protesti v Lase Vegasu
FOTO: AP

Namestnik pravosodne ministrice ZDA Pam Bondi in nekdanji osebni odvetnik predsednika Donalda Trumpa Todd Blanche je v torek sporočil, da poseben oddelek za državljanske pravice znotraj ministrstva smrti ne bo preiskoval kot morebitnega kršenja pravic ubite Renee Good.

Med tožilci, ki so odstopili, je tudi glavni zvezni tožilec v Minnesoti Joe Thompson, ki ga je na položaj imenoval Trump, poroča CBS. Dodaja, da vrh pravosodnega ministrstva na tožilce vrši pritisk, naj preiskujejo tudi soprogo ubite ženske, ki je bila priča incidentu.

Videposnetki incidenta postavljajo pod vprašaj trditve Trumpa, ministrice za domovinsko varnost Kristi Noem in podpredsednika ZDA JD Vancea, da je Good z avtomobilom napadla agente Ice. Posnetek jasno kaže, da se je skušala umakniti in ni ogrožala nikogar, poroča televizija CBS.

Thompson je po poročanju New York Timesa odstopil tudi zaradi tega, ker so zvezne oblasti iz preiskave smrti Good izključile državne preiskovalce Minnesote, kar je nenavaden ukrep in sproža očitke o domnevnem poskusu prikrivanja resnice. Državno tožilstvo Minnesote vztraja pri svoji preiskavi in je prosilo javnost za posnetke in druge dokaze o incidentu.

Razburjeni, ker preiskave ne bo

CBS je že v petek poročala, da so bili zvezni tožilci v Minnesoti razburjeni, ker se je pravosodno ministrstvo odločilo, da ne bo preiskave kršenja državljanskih pravic.

Senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar je na družbenem omrežju X objavila, da so Thompson in drugi poklicni javni uslužbenci dobro služili državi v številnih tragedijah in kritičnih preiskavah. "Ne smemo dopustiti, da tožilce vodi politika. Družina Renee Good si zasluži pravico, ne pa političnih napadov," je objavila demokratka.

Preberi še Kdo je 37-letnica, ki jo je ustrelil agent ICE?

Oddelek za državljanske pravice na ministrstvu za pravosodje se pod Trumpovo vlado sooča z množičnim odhodom svojih zaposlenih, potem ko je politično vodstvo drastično spremenilo njegovo poslanstvo, ki je bilo v preteklosti zaščita najbolj ranljivih skupin prebivalstva v državi. Trump trdi, da se v ZDA državljanske pravice kršijo belcem.

Ministrstvo za pravosodje je tako lani odstopilo od pregona policista, ki je pred leti v Kentuckyju ubil reševalko Breonno Taylor v raciji na napačnem naslovu. Novembra lani je odstopilo tudi od pregona dveh lokalnih šerifovih pomočnikov v Tennesseeju, ki sta bila obtožena pretirane uporabe sile in prikrivanja dejstev o tem.

ice odstop tožilci minnesota

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
veneti
14. 01. 2026 08.55
V iranu islamistični režim včeraj pobil 12000 ljudi. Nikjer naslovnic! kot da bi bili tu samo propaganda?
Odgovori
0 0
Renee Nicole Good v spomin
14. 01. 2026 08.50
sedaj je celemu svetu jasno , da je desničar trump, ki je idol raznih janš , mahnićev in janševikov mega lopov, kriminalec in zločinec vključno z njegovo fašistično desničarsko ICE ekipo..Tri četrtine Američanov vidi tega desničarja trumpa kot Hitlerja...
Odgovori
+0
1 1
Banion
14. 01. 2026 08.38
ko smo začeli uporabljati vodne topove nismo bili daleč od kakšnega streljanja
Odgovori
-1
1 2
BARK
14. 01. 2026 08.36
meh sj vseeno....se nas ne tiče
Odgovori
-3
1 4
IKOSS
14. 01. 2026 08.29
Upoštevaje stanje duha, kakršno je trenutno v ZDA, to praktično onemogoča strokovno presojo tega incidenta! Žal se pristop, kjer je politična ločnica edino merilo za oceno krivde, dejstva, stroka in razum pa niso pomembni, vse pogosteje preliva tudi izven meja ZDA. V tej fazi bi morali predvsem zavarovati dokaze in ugotoviti vsa relevantna dejstva. V naslednji bi moralo slediti ovrednotenje teh na podlagi strokovnih kriterijev. Tako ena, kot druga stran je naredila veliko napako, ker so brez vseh informacij in resne analize teh, takoj po incidentu podajali izjave in ocenili dogodke. Tako se nikoli ne bi smelo postopati, še posebej ne v primeru, ko nekdo v incidentu izgubi življenje!
Odgovori
+1
2 1
Bombardirc1
14. 01. 2026 08.28
Ponosen sen na jufko, ker podpira modrega trumplna.
Odgovori
+1
4 3
Bolfenk2
14. 01. 2026 08.17
Tudi evropska mesta bi nujno potrebovala takšne ICE agente na ulicah, da bi lovili ilegalne migrante.
Odgovori
-2
5 7
Spamerske tendence
14. 01. 2026 08.16
Neodvisno sodstvo po desničarsko
Odgovori
+4
8 4
