Po incidentu v Minneapolisu odstopilo najmanj šest zveznih tožilcev

Namestnik pravosodne ministrice ZDA Pam Bondi in nekdanji osebni odvetnik predsednika Donalda Trumpa Todd Blanche je v torek sporočil, da poseben oddelek za državljanske pravice znotraj ministrstva smrti ne bo preiskoval kot morebitnega kršenja pravic ubite Renee Good.

Med tožilci, ki so odstopili, je tudi glavni zvezni tožilec v Minnesoti Joe Thompson, ki ga je na položaj imenoval Trump, poroča CBS. Dodaja, da vrh pravosodnega ministrstva na tožilce vrši pritisk, naj preiskujejo tudi soprogo ubite ženske, ki je bila priča incidentu.

Videposnetki incidenta postavljajo pod vprašaj trditve Trumpa, ministrice za domovinsko varnost Kristi Noem in podpredsednika ZDA JD Vancea, da je Good z avtomobilom napadla agente Ice. Posnetek jasno kaže, da se je skušala umakniti in ni ogrožala nikogar, poroča televizija CBS.

Thompson je po poročanju New York Timesa odstopil tudi zaradi tega, ker so zvezne oblasti iz preiskave smrti Good izključile državne preiskovalce Minnesote, kar je nenavaden ukrep in sproža očitke o domnevnem poskusu prikrivanja resnice. Državno tožilstvo Minnesote vztraja pri svoji preiskavi in je prosilo javnost za posnetke in druge dokaze o incidentu.