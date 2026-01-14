Po incidentu v Minneapolisu odstopilo najmanj šest zveznih tožilcev

Namestnik pravosodne ministrice ZDA Pam Bondi in nekdanji osebni odvetnik predsednika Donalda Trumpa Todd Blanche je v torek sporočil, da poseben oddelek za državljanske pravice znotraj ministrstva smrti ne bo preiskoval kot morebitnega kršenja pravic ubite Renee Good.
Med tožilci, ki so odstopili, je tudi glavni zvezni tožilec v Minnesoti Joe Thompson, ki ga je na položaj imenoval Trump, poroča CBS. Dodaja, da vrh pravosodnega ministrstva na tožilce vrši pritisk, naj preiskujejo tudi soprogo ubite ženske, ki je bila priča incidentu.
Videposnetki incidenta postavljajo pod vprašaj trditve Trumpa, ministrice za domovinsko varnost Kristi Noem in podpredsednika ZDA JD Vancea, da je Good z avtomobilom napadla agente Ice. Posnetek jasno kaže, da se je skušala umakniti in ni ogrožala nikogar, poroča televizija CBS.
Thompson je po poročanju New York Timesa odstopil tudi zaradi tega, ker so zvezne oblasti iz preiskave smrti Good izključile državne preiskovalce Minnesote, kar je nenavaden ukrep in sproža očitke o domnevnem poskusu prikrivanja resnice. Državno tožilstvo Minnesote vztraja pri svoji preiskavi in je prosilo javnost za posnetke in druge dokaze o incidentu.
Razburjeni, ker preiskave ne bo
CBS je že v petek poročala, da so bili zvezni tožilci v Minnesoti razburjeni, ker se je pravosodno ministrstvo odločilo, da ne bo preiskave kršenja državljanskih pravic.
Senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar je na družbenem omrežju X objavila, da so Thompson in drugi poklicni javni uslužbenci dobro služili državi v številnih tragedijah in kritičnih preiskavah. "Ne smemo dopustiti, da tožilce vodi politika. Družina Renee Good si zasluži pravico, ne pa političnih napadov," je objavila demokratka.
Oddelek za državljanske pravice na ministrstvu za pravosodje se pod Trumpovo vlado sooča z množičnim odhodom svojih zaposlenih, potem ko je politično vodstvo drastično spremenilo njegovo poslanstvo, ki je bilo v preteklosti zaščita najbolj ranljivih skupin prebivalstva v državi. Trump trdi, da se v ZDA državljanske pravice kršijo belcem.
Ministrstvo za pravosodje je tako lani odstopilo od pregona policista, ki je pred leti v Kentuckyju ubil reševalko Breonno Taylor v raciji na napačnem naslovu. Novembra lani je odstopilo tudi od pregona dveh lokalnih šerifovih pomočnikov v Tennesseeju, ki sta bila obtožena pretirane uporabe sile in prikrivanja dejstev o tem.
