Po incidentu v Tuheljskih toplicah: 'Izkašljeval sem koščke pljuč'

V petek je 19 kopalcev in zaposlenih v Tuheljskih toplicah v hrvaškem Zagorju zaradi širjenja strupenega plina končalo v bolnišnici. Že v soboto sicer ni bil nihče več življenjsko ogrožen, večino so poslali domov. "Kašljal sem tako močno, da sem iz sebe izkašljeval koščke pljuč. Tako hudo še v življenju nisem kašljal. Nisem mogel priti do zraka," je povedal eden od bolnikov, a dodal, da je še večjo tragedijo preprečil hiter odziv reševalcev.

V Tuheljske toplice se je Josip Agatić iz Sesvet odpravil, ker je želel prijeten poletni oddih ob bazenu, a v petek se je njegov dopust sprevrgel v kaos. Po zraku se je razširil močan smrad po kemikalijah, med gosti pa sta zavladala panika in strah. Čeprav so reševalci gostom nemudoma priskočili na pomoč, so tisti, ki so bili ob napačnem času na napačnem kraju, končali na intenzivnem oddelku. "Kašljal sem, najhuje je bilo, ker je bilo v hotelu in okolici ogromno ljudi, ki so me gledali. Kašljal sem tako močno, da sem iz sebe izkašljeval koščke pljuč. Tako hudo še v življenju nisem kašljal. Nisem mogel priti do zraka," je Agatić povedal za RTL.

icon-expand Terme Tuhelj FOTO: RTL

Še večjo tragedijo je, kot pravi, preprečil hiter odziv reševalcev. "Moram pohvaliti enote nujne medicinske pomoči iz urgentnega bloka Zabok," je dejal Agatić iz intenzivne enote omenjene bolnišnice. "Vso noč so skrbeli zame, mi čistili pljuča in ožilje," je povedal. Incident naj ne bi na nobenem od bolnikov pustil trajnih posledic, je dejal direktor bolnišnice Tihomir Vančina. 17 oseb so iz bolnišnice že odpustili, še dve osebi pa naj bi domov odšli do konca vikenda. Kljub temu je strupeni plin marsikoga zelo prestrašil. "Razdraženost zgornjih dihalnih poti, oteženo dihanje in seveda panika, kar je glede na situacijo razumljivo. Nato so se ljudje malo pomirili. Tisti, ki jim je bilo najtežje, so dobili kisik, a hvala bogu so vsi v redu," je povedal Vančina.

Policisti incident še preiskujejo Po neuradnih informacijah naj bi se incident zgodil pri vhodu v savno, ki je bila še v soboto zaprta. Zunanji sodelavec je dezinfekcijsko sredstvo pomotoma zmešal z žveplovo kislino in prišlo je do kemične reakcije. Policisti preiskujejo tudi, ali je prišlo do kršenja varnostnih protokolov. "Kriminalistična preiskava še poteka. Kako je do dogodka prišlo, še ugotavljajo," je povedala Marijana Muzar, predstavnica za odnose z javnostmi s PU Krapina-Zagorje.

icon-expand Evakuacija iz toplic FOTO: RTL

Vodstvo term s prstom sicer kaže na dostavljalca, čeprav so imeli v zadnjih letih več incidentov z "uhajanjem" klora. Direktor term Vasja Čretnik je pojasnil, da so napake nekaj človeškega, a da se protokolov držijo, kar se je poznalo tudi na hitrosti evakuacije. "Ali je v tem konkretnem primeru prišlo do opustitve varnostnih protokolov? Zagotovo, saj sicer do dogodka ne bi prišlo. Kdo je za incident odgovoren, kdo je naredil napako - to bodo ugotavljale pristojne institucije. Imamo vse varnostne protokole, saj gre za nevarne kemikalije," je dejal Čretnik. Javnost je skušal pomiriti tudi župan Željko Kolar, ki se zaveda, kako pomembne so Terme Tuhelj za zagorski turizem. Dejal je, da je kopališče varno in da bo po dogodku še varnejše. "Za varnost se vedno lahko kaj dodatno naredi. Prepričan sem, da bodo Terme Tuhelj delale na samem protokolu in poskrbele, da se takšni incidenti ne bodo več dogajali," je dejal Kolar.