Tujina

Po incidentu z ukrajinskimi droni odstopila latvijska premierka

Riga, 14. 05. 2026 12.53 pred 6 minutami 2 min branja 0

STA N.V.
Evika Silina

Latvijska premierka Evika Silina je odstopila s položaja. Njena koalicija je namreč ostala brez podpore leve Progresivne stranke, potem ko se je bil zaradi premierkinih očitkov neustrezne zaščite zračnega prostora ob incidentu z ukrajinskimi droni primoran posloviti obrambni minister iz njihovih vrst, poročajo tuje tiskovne agencije.

V latvijski zračni prostor je pred tednom dni med napadi na rusko ozemlje zašlo več ukrajinskih dronov - najverjetneje zaradi motenja signala s strani ruske zračne obrambe -, od katerih sta dva strmoglavila. Še en dron je na latvijsko ozemlje padel 25. marca.

Premierka Silina je po incidentih, ki sicer niso povzročili večje škode, obrambnemu ministru Andrisu Sprudsu očitala neizpolnjevanje obljube o varnem zračnemu prostoru nad državo. Po njenih besedah je bil sistem za obrambo pred droni uporabljen prepozno, da bi lahko preprečil vdor.

FOTO: AP

Spruds je odstopil, Silina pa se je na njegov položaj odločila imenovati polkovnika Raivisa Melnisa in ne člana Progresivne stranke. Ta je posledično odrekla nadaljnjo podporo vladi, ki je ostala brez tesne večine - ob odhodu devetih poslancev jih v 100-članskem parlamentu ostane le še 41.

Progresivna stranka je pozvala predsednika države Edgarsa Rinkevičsa, naj začne posvetovanja o oblikovanju nove vlade. Rinkevičs je za petek napovedal pogovore z vsemi poslanskimi skupinami.

Silina iz liberalno-konservativne stranke Enotnost, ki je na položaju od leta 2023, je danes na novinarski konferenci naznanila odstop. Zagotovila je, da odločitve ni sprejela zlahka, je pa prepričana, da je ta glede na okoliščine pravilna.

V skladu z latvijsko ustavo odstop premierja samodejno vodi v odstop vlade. Zaenkrat bo sicer Silina ostala na položaju kot vršilka dolžnosti.

