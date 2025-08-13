Po invaziji meduz, ki so zamašile črpalke, jedrski reaktor ponovno zagnali

Dela še potekajo, da v prihodnjih dneh ponovno zaženejo preostale tri reaktorje. Dva reaktorja sta medtem zaprta zaradi vzdrževalnih del, poroča AFP.

Štiri reaktorje od skupno šestih so morali zaradi meduz zapreti v nedeljo in ponedeljek. Iz družbe EDF, ki upravlja jedrsko elektrarno Gravelines, so za AFP danes sporočili, da so reaktor 6 ponovno zagnali ob 7.30 po lokalnem času.

V EDF so ob tem zagotovili, da incident z meduzami ni vplival na varnost objekta, tamkajšnjih zaposlenih in okolja.

Gravelines se nahaja na severu Francije in s šestimi jedrskimi reaktorji, ki proizvedejo po 900 megavatov električne energije, velja za največjo jedrsko elektrarno v zahodni Evropi.

Po poročanju AFP to sicer ni prvič, da so delovanje omenjene jedrske elektrarne ovirale meduze, saj je do podobnega incidenta prišlo že leta 1990. Zaradi meduz pa so v preteklosti morali zapirati tudi jedrske reaktorje v ZDA ter na Švedskem in Japonskem.

Po besedah strokovnjakov so prekomerni ribolov, onesnaževanje s plastiko in podnebne spremembe ustvarili ugodne pogoje za razmnoževanje meduz, še poroča AFP.