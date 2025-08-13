Svetli način
Tujina

Po invaziji meduz, ki so zamašile črpalke, jedrski reaktor ponovno zagnali

Lille, 13. 08. 2025 14.51 | Posodobljeno pred 38 minutami

STA , N.L.
V francoski jedrski elektrarni Gravelines so ponovno zagnali enega od štirih reaktorjev, ki so jih morali v začetku tedna zapreti zaradi invazije meduz. Te so namreč zamašile črpalke za hlajenje reaktorjev. To sicer ni prvič, da so meduze ovirale delovanje kakšne jedrske elektrarne.

Štiri reaktorje od skupno šestih so morali zaradi meduz zapreti v nedeljo in ponedeljek. Iz družbe EDF, ki upravlja jedrsko elektrarno Gravelines, so za AFP danes sporočili, da so reaktor 6 ponovno zagnali ob 7.30 po lokalnem času.

Dela še potekajo, da v prihodnjih dneh ponovno zaženejo preostale tri reaktorje. Dva reaktorja sta medtem zaprta zaradi vzdrževalnih del, poroča AFP.

V EDF so ob tem zagotovili, da incident z meduzami ni vplival na varnost objekta, tamkajšnjih zaposlenih in okolja.

Gravelines se nahaja na severu Francije in s šestimi jedrskimi reaktorji, ki proizvedejo po 900 megavatov električne energije, velja za največjo jedrsko elektrarno v zahodni Evropi.

Po poročanju AFP to sicer ni prvič, da so delovanje omenjene jedrske elektrarne ovirale meduze, saj je do podobnega incidenta prišlo že leta 1990. Zaradi meduz pa so v preteklosti morali zapirati tudi jedrske reaktorje v ZDA ter na Švedskem in Japonskem.

Po besedah strokovnjakov so prekomerni ribolov, onesnaževanje s plastiko in podnebne spremembe ustvarili ugodne pogoje za razmnoževanje meduz, še poroča AFP.

jedrska elektrarna Gravelines meduze reaktor Francija
Z vodnim skuterjem poškodoval šest mladih kajakašev

