Po Italijankah taksisti v Zagrebu 'odrli' še Nizozemko. 'To je prosti trg'

"Prijateljica z Nizozemske je šla peš od Trga bana Jelačića do avtobusne postaje, a si je na poti poškodovala koleno, zaradi česar se je morala od železniške do avtobusne postaje peljati s taksijem," je za 24sata pojasnila Zagrebčanka.

Kot je dejala, voznik med vožnjo ni prižgal taksimetra, prav tako njeni prijateljici ni že vnaprej povedal, koliko bo vožnja stala. "Ko ji je ob prihodu na cilj končno povedal ceno, pa je sledil šok. Naposled je prijateljica taksista prosila, naj ji izda račun, kar je sicer nerad tudi storil. Ni pa na računu navedel, kako kratka je bila vožnja," je dodala ter ceno označila za sramotno.

In kako visoke cene komentira dotična taksi služba? Da so cene takšne, kot so, ter da gre za prosti trg, poroča Net.hr. "Pod 30 evri niti ne začnemo, sploh pri tistih krajših vožnjah. Sicer se nam niti ne bi splačalo," so zatrdili.

Poleg tega pa je cena odvisna tudi od tega, koliko časa je taksist čakal na stranko, koliko je bilo postankov, koliko stvari je imela oseba ter če je imela ob sebi tudi hišnega ljubljenčka. "Pri oblikovanju cen smo prosti. Trenutno je situacija takšna, da smo morali, da lahko poslujemo, storitve podražiti," so dodali.