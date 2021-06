Finski davkoplačevalci plačevali hrano premierke, zdaj bo stroške poravnala sama

Premierkin kabinet je pojasnil, da je premierka upravičena do poravnave stroškov hrane in obrokov, ko prebiva v uradni rezidenci, stroški pa se krijejo iz državnih sredstev, kot določa Zakon o ministrskih plačah in dodatkih. Te storitve lahko koristijo tudi njeni družinski člani. Ti stroški, ki so nastali v letu in pol od njenega prevzema funkcije predsednice vlade, znašajo več kot 14.000 evrov. V svoj zagovor je najmlajša premierka na svetu na Twitterju zapisala, da plačevanja stroškov z javnim denarjem sama ni zahtevala in o tem tudi ni odločala, ampak se je zanašala na napotke, ki jih je prejela od osebja v svojem kabinetu. Zadevo preiskuje finska policija, kot poroča Helsinki Times pa premierka ni osumljena kršitev. Trenutno preiskujejo osebje v premierkinem kabinetu, saj policija meni, da besedilo Zakona o ministrskih prejemkih tega izrecno ne določa.

Čeprav je bila ugodnost plačevanja stroškov hrane z javnim denarjem na voljo vsem predhodnim premierjem, so poleg premierke Sanne Marin to možnost izkoristili le še trije, še poroča časnik. Finski tabloid Iltalehti med drugim poroča, da je Marinino gospodinjstvo to storitev uporabljalo v večji meri kot kdor koli, ki je prebival v Kesäranti. Računi za nakupe so javnosti prikriti, da se zaščiti zasebnost družine, tako da do informacij o tem, kaj so nakupovali in kje, ne more dostopati nihče drug kot osebje predsednice vlade. Na drugi strani sedanji finski predsednik Sauli Niinistö te stroške poravnava sam.

Kasneje so se pojavile domneve, da so finski davkoplačevalci plačali celo za stroške premierkine poroke, kar je na Twitterju zanikala. Pojasnila je, da so vse poročne stroške plačali sami. Domneve so zanikali tudi v njenem kabinetu. Tuji mediji ocenjujejo, da bi ta afera lahko negativno vplivala na uspeh njene stranke Socialnih demokratov na prihodnjih lokalnih volitvah, ki bodo v sredini junija.