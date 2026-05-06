Tujina

Maske, izolacija in strogi higienski ukrepi: namesto pustolovščin nočna mora

Madrid , 06. 05. 2026 09.08 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Križarka MV Hondius

Španija je ladji za križarjenje MV Hondius, ki je od nedelje zaradi izbruha hantavirusa zasidrana pred Zelenortskimi otoki, na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) dovolila pristanek na Kanarskih otokih, je sporočilo ministrstvo za zdravje v Madridu. Točnega pristanišča sicer še niso določili.

Pred komaj mesecem dni so se podali na pustolovsko potovanje in pričakovali srečanja s kiti, delfini in pingvini, vabile so jih pokrajine ledenih prostranstev, visokih klifov in valovitih zelenih gričev. Zdaj so v izolaciji v svojih kabinah, ujeti na ladji in upoštevajo vse ukrepe, da bi se zaščitili pred izbruhom smrtonosnega virusa, življenje na križarki opisuje CNN.  Za skoraj 150 potnikov na krovu ladje MV Hondius so dnevi polni negotovosti. Potnikom so naročili, naj se izolirajo, uvedeni pa so strogi higienski ukrepi.

Po izbruhu hantavirusa ladji dovolili pristanek na Kanarskih otokih

Kot je sporočilo ministrstvo, so odločitev, da ladji MV Hondius dovolijo pristanek na Kanarskih otokih, sprejeli na prošnjo WHO in v sodelovanju z EU. Po poročanju španske tiskovne agencije EFE bo vlada v Madridu podroben protokol objavila takoj, ko ga bosta določili WHO in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Križarka MV Hondius je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom, ko je na krovu prišlo do izbruha hantavirusa - dva človeka sta umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Od sedmih primerov okužb s hantavirusom so doslej uradno potrdili dve.

ECDC trenutno preverja, kdo od okuženih potrebuje nujno evakuacijo z ladje, ostali potniki in člani posadke bodo nadaljevali pot proti Kanarskim otokom. Tja naj bi prispeli v treh ali štirih dneh, potem ko je WHO ocenila, da je to špansko otočje najbližja lokacija, ki premore zmogljivosti, da okuženim zagotovi pomoč.

Glede na poročanje britanskega BBC naj bi nujno zdravstveno oskrbo potrebovala dva člana posadke. Eden od njiju naj bi bil britanski zdravnik, ki naj bi ga po nekaterih poročilih že evakuirali z ladje. Od tam naj bi prepeljali še eno osebo, povezano z enim od preminulih.

KOMENTARJI1

NeXadileC
06. 05. 2026 10.08
Maske ne pomagajo.
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Dnevni horoskop: Ovni so polni idej, raki iščejo odgovore
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
To vedno pozabimo očistiti
Zato vam ne bo uspelo shujšati
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
John Malkovich postal hrvaški državljan
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Previdno z željami
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
