Maske, izolacija in strogi higienski ukrepi: namesto pustolovščin nočna mora

Pred komaj mesecem dni so se podali na pustolovsko potovanje in pričakovali srečanja s kiti, delfini in pingvini, vabile so jih pokrajine ledenih prostranstev, visokih klifov in valovitih zelenih gričev. Zdaj so v izolaciji v svojih kabinah, ujeti na ladji in upoštevajo vse ukrepe, da bi se zaščitili pred izbruhom smrtonosnega virusa, življenje na križarki opisuje CNN. Za skoraj 150 potnikov na krovu ladje MV Hondius so dnevi polni negotovosti. Potnikom so naročili, naj se izolirajo, uvedeni pa so strogi higienski ukrepi.

Kot je sporočilo ministrstvo, so odločitev, da ladji MV Hondius dovolijo pristanek na Kanarskih otokih, sprejeli na prošnjo WHO in v sodelovanju z EU. Po poročanju španske tiskovne agencije EFE bo vlada v Madridu podroben protokol objavila takoj, ko ga bosta določili WHO in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Križarka MV Hondius je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom, ko je na krovu prišlo do izbruha hantavirusa - dva človeka sta umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Od sedmih primerov okužb s hantavirusom so doslej uradno potrdili dve.

ECDC trenutno preverja, kdo od okuženih potrebuje nujno evakuacijo z ladje, ostali potniki in člani posadke bodo nadaljevali pot proti Kanarskim otokom. Tja naj bi prispeli v treh ali štirih dneh, potem ko je WHO ocenila, da je to špansko otočje najbližja lokacija, ki premore zmogljivosti, da okuženim zagotovi pomoč.

Glede na poročanje britanskega BBC naj bi nujno zdravstveno oskrbo potrebovala dva člana posadke. Eden od njiju naj bi bil britanski zdravnik, ki naj bi ga po nekaterih poročilih že evakuirali z ladje. Od tam naj bi prepeljali še eno osebo, povezano z enim od preminulih.