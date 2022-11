Po izbruhu nasilnih protestov v 'mestu iphonov' strogo omejili gibanje

Mestne oblasti so zaprle osem okrožij v osrednji provinci Henan. Ljudem so prepovedale, da bi v naslednjih petih dneh zapustili območje. Gibanje so omejili z barikadami, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V mestu so sicer potrdili malo novih okužb s koronavirusom, a stroga kitajska politika ničelne tolerance do covida-19 tudi v takšnih primerih predvideva stroge omejitve gibanja in množično testiranje. Do zaprtja območja je prišlo dva dni po izbruhu nasilnih protestov zaposlenih v tovarni iphonov.

Tudi danes po poročanju AFP protestirajo. Agencija se sklicuje na posnetke, objavljene na družbenih omrežjih, a kot so zapisali, lokacije niso mogli potrditi.

Zaposleni v tovarni so za AFP v preteklih dneh pojasnili, da demonstrirajo zaradi spora glede obljubljenih bonusov. Spomnimo, da so delavci prejeli stokrat nižje zneske od dogovorjenih.