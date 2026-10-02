Po izbruhu ognjenika nastala dva nova otoka

Novi formaciji, ki spominjata na majhna otoka, so opazili na satelitskih posnetkih območja ognjenika, je navedla vodja Centra za vulkanologijo in zmanjševanje geoloških tveganj Rita Susilawati.
Eden od otokov se nahaja približno 760 metrov severozahodno od ognjenika, drugi pa približno 495 metrov jugozahodno.
Znanstveniki za zdaj še nimajo odgovora, kako sta otoka nastala. Po pojasnilih Susilawati bodo potrebne nadaljnje raziskave, da bi ugotovili, ali sta nastala zaradi sesedanja ognjenika samega vase ali pa zaradi odlaganja vulkanskega materiala.
Vulkanski otok Anak Krakatau, katerega ime v prevodu pomeni Otrok Krakataua, je dokaj nov, saj je nastal leta 1927 v kraterju, ki je ostanek ognjenika Krakatau. Izbruh slednjega leta 1883 je bil eden največjih zabeleženih izbruhov v zgodovini človeštva, na sosednjih otokih pa je zahteval več kot 36.000 življenj.
Anak Krakatau je septembra neprekinjeno bruhal 25 ur, mesta je prekril z vulkanskim pepelom, zaradi česar so morali zapreti številna letališča.
Po navedbah Susilawati je za ognjenik trenutno razglašena 2. stopnja ogroženosti, kar je druga najnižja od štirih kategorij nevarnosti. Ljudem svetujejo, naj se ne približujejo na manj kot tri kilometre od središča izbruha, še poroča AFP.
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