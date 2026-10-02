Po izbruhu ognjenika nastala dva nova otoka

Novi formaciji, ki spominjata na majhna otoka, so opazili na satelitskih posnetkih območja ognjenika, je navedla vodja Centra za vulkanologijo in zmanjševanje geoloških tveganj Rita Susilawati.

Eden od otokov se nahaja približno 760 metrov severozahodno od ognjenika, drugi pa približno 495 metrov jugozahodno.

Znanstveniki za zdaj še nimajo odgovora, kako sta otoka nastala. Po pojasnilih Susilawati bodo potrebne nadaljnje raziskave, da bi ugotovili, ali sta nastala zaradi sesedanja ognjenika samega vase ali pa zaradi odlaganja vulkanskega materiala.