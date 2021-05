Po izbruhu ognjenika se lava približuje mestu, prebivalci bežijo na varno

Zadnji izbruh ognjenika Nyiragongo sega v leto 2002, ko je umrlo 250 ljudi, 120.000 jih je ostalo brez strehe nad glavo. Gre za enega najdejavnejših in najnevarnejših ognjenikov na svetu. Najhujši izbruh pa so zabeležili leta 1977, ko je umrlo več kot 600 prebivalcev, poroča Guardian.

O žrtvah oblasti za zdaj še ne poročajo, a so priče za medije povedale, da je lava že zajela eno od glavnih cest, ki povezuje Gomo z mestom Beni. Vulkan je nočno nebo nad mestom obarval rdeče, prekinjena pa je bila tudi električna energija.

Ruandske oblasti so sporočile, da je mejo z Demokratično republiko Kongo prestopilo že okoli 3000 ljudi. Mirovna misija OZN, znana kot Monusco, je na družbenih omrežjih objavila dramatične posnetke dogajanja v mestu in dejala, da izvaja izvidniške polete nad Gomo, kjer ima svojo bazo.

"Nebo je postalo rdeče," je razmere v mestu opisala prebivalka Carine Mbala. "Smrdi po žveplu. V daljavi lahko vidite lavo, ki prihaja z gore."Nekateri prebivalci so poiskali zatočišče na ladjah na jezeru Kivu, drugi so pobegnili na goro Goma, najvišjo točko v mestu. Prebivalci so za tuje medije povedali, da so oblasti prepozno ukrepale, zaradi nasprotujočih si informacij pa je v mestu nastal kaos.