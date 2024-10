Po izbruhu okužbe McDonald's nadaljuje s prodajo burgerjev

Preiskovalci so se pri iskanju sestavine, ki je povzročila izbruh okužb, osredotočili na rezano čebulo in goveje pleskavice.

Po podatkih pristojnih bi se lahko najmanj 75 primerov bolezni v 13 ameriških zveznih državah pripisalo uživanju burgerja Quarter Pounder med 27. septembrom in 10. oktobrom. Vsaj 22 ljudi je potrebovalo bolnišnično oskrbo, ena starejša oseba pa je zaradi okužbe umrla, poroča dpa.

McDonald's je po izbruhu okužb v nekaterih zveznih državah iz previdnosti prenehali prodajati omenjene pleskavice, a kot so zdaj sporočili iz družbe, testiranje kmetijskega ministrstva zvezne države Kolorado v vzetih vzorcih ni pokazalo prisotnosti bakterije E.coli. Po oceni pristojnih nadaljnja testiranja niso potrebna.

"Zdi se, da je težava omejena na določeno sestavino in geografsko območje, zato smo trdno prepričani, da smo vse okužene izdelke, povezane s tem izbruhom, odstranili iz naše dobavne verige in iz restavracij McDonald's," so zapisali v podjetju.

Od dobavitelja Taylor Foods iz Kolorada, ki je pred tem okoli 900 restavracijam McDonald'sa v več zveznih državah dobavljalo rezano čebulo, te ne bodo več sprejemali. Prav tako je podjetje Taylor Foods prenehalo prodajati izdelke iz čebule, po poročanju ameriških medijev pa je več verig s hitro hrano iz ponudbe umaknilo surovo čebulo, še navaja dpa.

Burgerje Quarter Pounder McDonald's ponekod v Evropi prodaja pod imenom Royal Cheese.