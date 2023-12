Po izbruhu vulkana Merapi našli trupla 11 pohodnikov, več jih je pogrešanih

Na območju 2891 metrov visokega vulkana je bilo v času izbruha po podatkih državnih in lokalnih oblasti 75 pohodnikov. Večino so uspeli evakuirati, 11 ljudi pa so danes našli mrtvih v bližini kraterja, še 12 jih pogrešajo. Več ljudi je utrpelo poškodbe, nekateri hujše.

Trije, ki so bili najdeni v bližini kraterja, so sicer v dobrem stanju, a so "šibki in imajo opekline", je za BBC povedal Abdul Malik, vodja agencije za iskanje in reševanje v Padongu.