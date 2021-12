Po izbruhu vulkana Semeru: močno neurje ovira reševalno akcijo

Vodja observatorija za vulkane na Indoneziji je prebivalce opozoril, naj se izogibajo gori, saj še vedno obstaja potencialna grožnja izbruha. Opozorilo so izdali po tem, ko se je nekaj prebivalcev vrnilo v uničene vasi, da bi preverili svoje domove in živino. Pristojni opozarjajo, da je takšno početje izjemno nevarno.

Vulkan je na najvišji gori na otoku Java izbruhnil v soboto, v nebo se je dvignil visok oblak pepela, ki je dobesedno prekril okoliške vasi. Fotografije prikazujejo vasi, ki so dobesedno pokopane pod vulkanskim pepelom, gost dim pa medtem prekriva nebo nad otokom in zastira sončno svetlobo. Izbruh vulkana je dan spremenil v noč.

V izbruhu je bilo do sedaj znanih podatkih poškodovanih 57 oseb, večinoma imajo hude opekline. Umrlo je 14 oseb. Iskalna akcija na območju še vedno poteka. Po izbruhu pa nove težave povzročata močan veter in dež, ki otežujeta sanacijo območja in reševanje ljudi.

Oblasti so postavile javne kuhinje za več kot 1000 ljudi, ki so jih do sedaj uspeli evakuirati. Prav tako so za njih uredili tudi zatočišča. Na terenu je tudi zdravniška ekipa, dobrodelne organizacije pa so tja že poslale pakete pomoči – riž, deje, oblačila in druge nujne potrebščine.

Izbruh vulkana je pretrgal več cestnih povezav, svetovalni center za vulkanski pepel pa je letalski industriji svetoval tudi glede lokacije in premikanja potencialno nevarnega vulkanskega pepela. Letalske družbe so prejele opozorilo, da se oblak pepela dviguje do 15.000 metrov visoko. Da bi se mu izognile, je tako več letalskih družb preusmerilo svoje lete.