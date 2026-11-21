Kitajska je svoje državljane pozvala, naj se zaradi nevarnih vremenskih razmer ne vzpenjajo na japonsko goro Fudži, kjer je izginil pohodnik Chen Jie. Kot poroča The Independent, je ta navkljub zaprtim potem in neustrezni opremi sam nadaljeval vzpon, potem ko sta se njegova prijatelja obrnila.

Oblasti so sicer že 10. novembra sprožile iskalno akcijo, ki pa je zaradi slabega vremena otežena. Ker družina odgovorov, kaj se je zgodilo s Jiejem, še ni dobila, je za vsakega, ki bi se podal na goro in našel pogrešanega, ponudila visoko denarno nagrado.

Če bi moškega našli živega in bi ga uspeli rešiti, bi najditelj dobil 500.000 juanov oz. približno 61.000 evrov, če pa bi našel njegovo truplo, bi prejel 100.000 juanov oz. okoli 12.000 evrov.

Oblasti so ob potezi družine opozorile, da bi lahko visoka nagrada spodbudila nevarne poskuse iskanja in povzročila nove žrtve. "Ne pozabite, da ste za svojo varnost primarno odgovorni sami. S svojim življenjem ne ravnajte lahkomiselno," so zapisali v sporočilu državljanom, ki razmišljajo o vzponu.

Kitajsko veleposlaništvo je ob tem stopilo v stik z japonsko policijo in jo pozvalo, naj čim prej organizira strokovno iskalno akcijo za pogrešanim kitajskim državljanom.

Plezalna sezona na Fudžiju se je že končala, zavetišča in postaje prve pomoči so zaprti, temperature na vrhu pa se lahko novembra spustijo do –14 stopinj Celzija.

Japonske oblasti medtem razmišljajo tudi o zaračunavanju helikopterskega reševanja pohodnikom, ki se na goro izven sezone podajo brez predhodno oddanega načrta vzpona. S tem želijo preprečiti nevarne in nepremišljene vzpone.