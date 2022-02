Po izglasovani nezaupnici v Črni gori pogovori o novi vladi

Črnogorska skupščina je v petek zvečer s 43 glasovi za in 11 proti izglasovala nezaupnico vladi premierja Zdravka Krivokapića. Nezaupnico so podprli poslanci gibanja URA, ki jo vodi dosedanji podpredsednik vlade Dritan Abazović, in opozicije. Proti nezaupnici so bili poslanci Demokratske stranke (DS) in stranke Združena Črna gora.

Podpredsednik gibanja URA Miloš Konatar je po glasovanju sporočil, da se bodo pogovori o novi vladi začeli danes. Izrazil je pričakovanje, da bo novi mandatar za sestavo vlade Abazović.

Kot je še dejal, bodo pogovori najprej potekali s predstavniki strank, ki imajo trenutno večino v parlamentu, pa tudi s predstavniki drugih parlamentarnih strank.