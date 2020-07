Po izgredih na koronazabavi v Frankfurtu aretirali 39 ljudi

V središču Frankfurta se je po navedbah policije v soboto zvečer zbralo kakih 3000 ljudi. Davi okoli 3. ure je na prizorišču zabave izbruhnil pretep, v katerem je sodelovalo od 25 do 30 ljudi. Tedaj je bilo na trgu še med 500 in 800 ljudi.

Med pretepom je en človek obležal na tleh in k njemu je pristopilo okoli deset policistov, da bi mu pomagali in rešili spor. Takrat so se udeleženci protesta spravili na policiste in jih med drugim obmetavali s steklenicami.

Policija je po izgredih aretirala 39 ljudi - gre za eno žensko in 38 moških, starih med 17 in 23 let.

Frankfurtski župan Peter Feldmann je na Twitteru obsodil nasilno vedenje izgrednikov ter se zavzel, da bi ob tovrstnih srečanjih zagotovili okrepljeno prisotnost policistov. Napovedal je, da bodo mestne oblasti v ponedeljek na izrednem srečanju razpravljale o odzivih na tovrstne dogodke.