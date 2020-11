Policija po izgredih nacionalistov na Poljskem aretirala več kot 30 oseb

Poljska policija je sporočila, da je po izgredih, ki so izbruhnili na prepovedanem shodu nacionalistov in pripadnikov skrajne desnice ob dnevu neodvisnosti Poljske, aretirala 36 ljudi. Poškodbe je utrpelo 35 policistov, od katerih so morali trije v bolnišnico. V spopadih je policija uporabila tudi solzivec in gumijaste naboje.

V Varšavi se je kljub prepovedi zbiranja zaradi pandemije na shodu zbralo več tisoč ljudi. Na televizijskih posnetkih je bilo videti protestnike, kako prevračajo ovire in policiste obmetavajo s kamni in petardami. Eno od stanovanj na njihovi poti je zagorelo – gasilci domnevajo, da so požar zanetila pirotehnična sredstva. Med spopadi je bil poškodovan tudi 74-letni fotograf, ki ga je gumijasti naboj zadel v obraz. Policisti so med posredovanjem tudi zasegli kos strelnega orožja in pirotehniko, je sporočil predstavnik policije v Varšavi. Pri večjem delu izgrednikov je šlo po njegovih besedah za nasilne nogometne huligane, poroča nemška tiskovna agencija dpa. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Liberalni župan mesta Rafal Trzaskowski je zaradi pandemije covida-19 sicer prepovedal letošnji shod ob državnem prazniku, s katerim se Poljaki spominjajo ponovne vzpostavitve poljske neodvisnosti po prvi svetovni vojni leta 1918. Tudi vlada je ljudi pozvala, naj se shoda ne udeležijo. Trenutno so na Poljskem v veljavi strogi ukrepi za zajezitev virusa. Med drugim je prepovedano druženje več kot petih ljudi. Shod pa se je zgodil ravno v času, ko je na tisoče Poljakov dnevno organiziralo proteste proti vladi, ki je prejšnji mesec podprla poostritev že tako strogega zakona o splavu. Demonstranti na ulicah so zahtevali tudi več pravic oseb skupnosti LGBT in vlado pozivali k odstopu.