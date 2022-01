Po izgubi naziva in vojaških naslovov, zdaj ostal še brez Twitterjevega računa

Na uradni spletni strani britanske monarhije ima kraljičin drugi sin še vedno svoj naziv, vendar pa je zraven zapisana tudi kraljičina izjava z dne 13. januarja, v kateri je napovedala izgubo naslovov in pokroviteljstva. "Preden se je vojvoda Yorški umaknil iz javnega življenja, se je lotil širokega spektra javnih del z močnim gospodarskim in poslovnim poudarkom," še piše na strani princa Andrewa.

V ločenem podnaslovu z naslovom "Podpora kraljici" so Andrewove prejšnje dolžnosti podrobno opisane, a v preteklem času. Na primer: "Pomemben del vloge vojvode Yorškega je bil podpirati kraljičino delo kot delo vodje države. To je storil tako, da je zastopal njeno veličanstvo na dogodkih in obiskih v Združenem kraljestvu in v tujini; sprejemal voditelje držav in vladne uradnike ter se udeleževal državnih in slovesnih dogodkov."

Prejšnji teden je sodišče v New Yorku razsodilo proti predlogu Andrewove pravne ekipe za zavrnitev civilne tožbe, ki jo je proti njemu vložila Virginia Giuffre, ki trdi, da je z njo trgoval Jeffrey Epstein in jo prisilil k spolnim odnosom s princem Andrewom, ko je bila stara le 17 let. Andrew je te trditve odločno zanikal.