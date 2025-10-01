Po izraelskem napadu ZDA Katarju zagotovile varnostna jamstva

Odločitev sledi septembrskemu izraelskem napadu na katarsko prestolnico Doha, katerega tarča so bili predstavniki palestinskega gibanja Hamas.
Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek med pogovorom s Trumpom iz Bele hiše poklical katarskega premierja Mohameda bin Abdulrahmana al Tanija, se opravičil za napade in obljubil, da jih ne bodo ponovili.
Glede na nenehne grožnje, ki jih za Katar predstavlja tuja agresija, je politika ZDA, da zagotovijo varnost in ozemeljsko celovitost te države pred zunanjimi napadi, je zapisano v izvršnem ukazu, ki ga je v ponedeljek podpisal Donald Trump.
V primeru napada na Katar bodo ZDA "sprejele vse zakonite in ustrezne ukrepe - vključno z diplomatskimi, gospodarskimi in po potrebi vojaškimi - za obrambo interesov ZDA in države Katar ter za ponovno vzpostavitev miru in stabilnosti," med drugim še piše v dokumentu.
Katar je ključni zaveznik ZDA v Perzijskem zalivu in gosti največjo ameriško vojaško bazo v regiji.
