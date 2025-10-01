Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Po izraelskem napadu ZDA Katarju zagotovile varnostna jamstva

Washington, 01. 10. 2025 18.43 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
9

Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz, s katerim se ZDA zavezujejo varnosti Katarja. ZDA bodo vsak oborožen napad na katarsko ozemlje ali kritično infrastrukturo obravnavale kot grožnjo Washingtonu in bodo tej arabski zalivski državi zagotovile varnostna jamstva, je sporočila Bela hiša.

Odločitev sledi septembrskemu izraelskem napadu na katarsko prestolnico Doha, katerega tarča so bili predstavniki palestinskega gibanja Hamas.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek med pogovorom s Trumpom iz Bele hiše poklical katarskega premierja Mohameda bin Abdulrahmana al Tanija, se opravičil za napade in obljubil, da jih ne bodo ponovili.

Glede na nenehne grožnje, ki jih za Katar predstavlja tuja agresija, je politika ZDA, da zagotovijo varnost in ozemeljsko celovitost te države pred zunanjimi napadi, je zapisano v izvršnem ukazu, ki ga je v ponedeljek podpisal Donald Trump.

Katar je ključni zaveznik ZDA v Perzijskem zalivu.
Katar je ključni zaveznik ZDA v Perzijskem zalivu. FOTO: AP

V primeru napada na Katar bodo ZDA "sprejele vse zakonite in ustrezne ukrepe - vključno z diplomatskimi, gospodarskimi in po potrebi vojaškimi - za obrambo interesov ZDA in države Katar ter za ponovno vzpostavitev miru in stabilnosti," med drugim še piše v dokumentu.

Katar je ključni zaveznik ZDA v Perzijskem zalivu in gosti največjo ameriško vojaško bazo v regiji.

Preberi še Trump postavil ultimat Hamasu glede potrditve njegovega načrta
zda katar
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
02. 10. 2025 09.08
+0
He,he! In Satanyahu se je opravičil Katarcem! Do naslednjega ekcesa!
ODGOVORI
2 2
Kimberley Echo
02. 10. 2025 10.40
V to ga je prisilil Trump, ker brez Katarja ni pogajanj. Ampak že to, da se je, je neverjetno.
ODGOVORI
0 0
Wolfman
02. 10. 2025 09.04
Da lahko patriotski židek iz Združenih držav Izraela zagotovi varnost Katarju? Poglejte si raje zanimive posnetke, kako turki v Turčiji urejajo zadeve z žideki!
ODGOVORI
0 0
borjac
01. 10. 2025 21.58
+2
"Po izraelskem napadu ZDA , predsednik Trump, Katarju zagotovile varnostna jamstva" , dokler ne napadejo Katarja Izraelci , oni lahko napadejo kogar koli si zaželijo , seveda pa bodo v primeru Židovskega napada , ZDA ostro protestirale , in jim malce požugale z prstom .....
ODGOVORI
2 0
Kimberley Echo
01. 10. 2025 21.14
Če ti Trump da varnostna jamstva, si v resni nevarnosti.
ODGOVORI
0 0
zhadum
01. 10. 2025 20.48
+1
hahahahha
ODGOVORI
1 0
odpisani zasedli vlado
01. 10. 2025 20.17
+0
Povsod kjer ima dementen trump zraven prste je neizbežna katastrofa.Torej je Katar še v večji nevarnosti kot bi sicer lahko bil.
ODGOVORI
1 1
modelx
01. 10. 2025 19.16
+1
katar si s takimi jamstvi lahko samo ... obriše
ODGOVORI
2 1
bronco60
01. 10. 2025 19.00
+2
Sama hipokrizija.
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305