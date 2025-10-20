Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Po izraelskih napadih Trump trdi, da premirje v Gazi še velja

Washington, 20. 10. 2025 07.28 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
0

Ameriški predsednik Trump je v nedeljo menil, da premirje v Gazi še vedno velja, potem ko je Izrael izvedel smrtonosne napade na palestinsko enklavo zaradi domnevnih kršitev premirja s strani palestinskega gibanja Hamas. V zadnjih izraelskih napadih na Gazo naj bi sicer bilo ubitih najmanj 45 ljudi.

Napadi na Gazo
Napadi na Gazo FOTO: Profimedia

Izrael je v nedeljo na jugu Gaze izvedel več deset napadov na položaje Hamasa, ki mu očita napade na izraelsko vojsko in s tem kršitev premirja v Gazi.

Po navedbah agencije za civilno zaščito v Gazi, ki deluje pod nadzorom Hamasa, je v izraelskih napadih umrlo najmanj 45 ljudi. Te navedbe so potrdile tudi bolnišnice v palestinski enklavi. Izraelska vojska je sporočila, da preverja poročila o žrtvah.

Izraelski napadi na Gazo
Izraelski napadi na Gazo FOTO: Profimedia

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo na novinarsko vprašanje, ali premirje še velja, odgovoril: "Da, velja." Trump, ki je pomagal pri sklenitvi mirovnega sporazuma med Izraelom in Hamasom, je tudi namignil, da v domnevne kršitve ni bilo vpleteno vodstvo Hamasa ampak "nekateri uporniki" znotraj palestinskega gibanja.

Preberi še 33 mrtvih v izraelskih napadih na Gazo, po katerih premirje spet velja

Ameriški podpredsednik JD Vance je malo pred Trumpovo izjavo skušal zmanjšati pomen ponovnega izbruha nasilja v Gazi. "Hamas bo streljal na Izrael. Izrael bo moral odgovoriti," je dejal novinarjem. "Zato menimo, da ima premirje vse možnosti, da prinese trajen mir. Toda tudi če bo to uspelo, bodo vzponi in padci, zato bomo morali spremljati razmere," je še pojasnil.

Napovedal je še, da bo v prihodnjih dneh na Bližnji vzhod odpotoval član Trumpove administracije, da oceni razmere. "To bom morda jaz," je dejal po poročanju AFP.

izraelski napadi trump gaza izrael hamas
Naslednji članek

V Hongkongu tovorno letalo ob pristanku strmoglavilo v morje

SORODNI ČLANKI

33 mrtvih v izraelskih napadih na Gazo, po katerih premirje spet velja

Z buldožerji mrzlično iščejo trupla talcev, da bi prišli do pomoči

Izrael prelaga odprtje mejnega prehoda Rafa

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306