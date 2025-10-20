Po izraelskih napadih Trump trdi, da premirje v Gazi še velja

Izrael je v nedeljo na jugu Gaze izvedel več deset napadov na položaje Hamasa, ki mu očita napade na izraelsko vojsko in s tem kršitev premirja v Gazi.

Po navedbah agencije za civilno zaščito v Gazi, ki deluje pod nadzorom Hamasa, je v izraelskih napadih umrlo najmanj 45 ljudi. Te navedbe so potrdile tudi bolnišnice v palestinski enklavi. Izraelska vojska je sporočila, da preverja poročila o žrtvah.