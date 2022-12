Po iztirjenju vlaka z amonijakom ministrica brez odgovorov: Jaz naj merim količine?!

Torkovega sestanka štaba za izredne razmere so se udeležili omenjena ministrica, vodja oddelka za izredne razmere Živko Babović in direktor Agencije za varstvo okolja Stefan Simeunović . Na tiskovni konferenci po sestanku je Vujovićeva odgovarjala na novinarska vprašanja, a njeni odgovori so zbrane pustili odprtih ust. Posnetek, ki je hitro zaokrožil po spletu, je razkril, da na marsikatero sploh ni znala odgovoriti, prav tako njeno arogantno vedenje ne pritiče osebi na tako pomembni funkciji.

Ko ji je eden od novinarjev postavil vprašanje, ali ve, koliko tovora je Elixir (podjetje iz Šapca, ki je lastnik cistern z amonijakom) skladiščilo in koliko ga je izteklo iz cistern, mu je odgovorila, da obstajajo inšpekcijski zapisniki o tem.

Na njegov komentar, da je to dolžna vedeti, pa: "Kaj sem dolžna vedeti? Ne samo to podjetje, vsi v Srbiji imajo dovoljenja glede na svoje zmogljivosti in skladišča, laboratorije ... inšpekcija jim dovoljuje, da to skladiščijo in s tem postopajo. Jaz bi morala vedeti za to podjetje, ne pa za druga?"

Nato je novinar preoblikoval vprašanje in povprašal o govoricah, da je za nesrečo kriva slaba infrastruktura in da proga ni mogla prenesti takšne količine tovora. "In jaz naj merim to količino? Ne vem, kaj me sprašujete," mu je zabrusila.

"Ne vi! Kdo to meri?" jo je znova vprašal in odgovorila mu je: "Verjetno Kargo!" (javno podjetje Srbija Kargo, op. a.)

"In kdo jim daje dovoljenja?" jo je izzval, ona pa ga je označila za neresnega: "Dajte no, vprašajte me nekaj kot ministrico za varstvo okolja, kar je primerno. Zdaj samo izgubljamo čas, rekli smo, da bomo odgovarjali na kratko!"

Vprašal jo je tudi, ali po incidentu kdo na vladi razmišlja o odstopu. Vidno razdražena mu je odgovorila, da mora preiskava najprej pokazati, kdo je sploh kriv za nesrečo. "Kako naj vem, ali kdo vnaprej razmišlja o odstopu? Ne razumem, kaj me sprašujete?"

Poudarila je, da je zdaj pomembno samo to, da se nihče ne približuje kraju nesreče, ker pristojni opravljajo svoje delo. "Verjetno se bodo vaši kolegi, ki vam zdaj pišejo vprašanja, vtaknili tudi v to, zakaj sama nisem na lokaciji, ampak tam po zakonu ne smem biti!" Zatem mu ni pustila več do besede.

Posnetek z novinarske konference so na Twitterju pospremili številni komentarji o njenem neprimernem odnosu.

Vujovićeva je na novinarski konferenci sicer poudarila, da so s pravočasno in ustrezno reakcijo preprečili morebitno okoljsko katastrofo. Povedala je, da prisotnosti amonijaka v zraku ne merijo, da stanje ni alarmantno in torej ni nobenega razloga za paniko.