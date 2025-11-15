Po izvolitvi Mamdanija: 'Nihče ne kliče selitvenih tovornjakov'

Direktorja dveh velikih newyorških nepremičninskih podjetij sta zavrnila trditve republikanskih politikov na čelu s predsednikom Donaldom Trumpom, da bogataši skupaj s kapitalom množično zapuščajo mesto zaradi izvolitve demokratičnega socialista Zohrana Mamdanija na položaj župana.

"Mesto New York se je vrnilo nazaj. Ljudje, ki tu delajo in živijo, čutijo energijo, so prepričani v to in imajo vso pravico. V našem poslu trenutno vidimo, da se izvršni direktorji zavezujejo mestu. Opažamo rekordno raven najemov v poslovnih stavbah in to vse tja do leta 2032," je ta teden na poslovni konferenci televizije CNBC dejal izvršni direktor RXR Realty Scott Rechler. Predsednik podjetja Rudin Management Bill Rudin je dodal, da bodo do konca letošnjega leta sklenili pogodbe za najem 3,7 milijona kvadratnih metrov najemnih pogodb za poslovne prostore. "Podjetja tukaj rastejo. Nismo opazili nobenega upada v sestankih z borznimi posredniki. Nihče ne kliče selitvenih tovornjakov. Podjetja se širijo in najemajo prostore," je dejal Rudin.

Med vlagatelji, ki ostajajo, je milijarder Ken Griffin iz podjetja Citadel, ki je znan po konservativnih političnih pogledih in ki skupaj z Rudinom in drugimi gradi novo več kot 17.000 kvadratnih metrov veliko poslovno stavbo na aveniji Park. Rechler je dejal, da nova stavba banke JP Morgan Chase potrebuje dodatne prostore za 5000 delavcev, poleg 10.000, za kolikor je predvidena. Rechler ima tudi pogodbo za 260.000 kvadratnih metrov veliko stavbo, ki bo do leta 2032 nadomestila hotel Hyatt na 42. ulici, za kar ima zagotovljenih sedem milijard dolarjev. "To ne bi bilo mogoče, če ljudje ne bi verjeli v prihodnost New Yorka," je dejal. Eden od razlogov za optimistične napovedi za nepremičninski trg v New Yorku je potreba po privabljanju in zadrževanju mladih strokovnih kadrov in podjetja, ki jih potrebujejo, so v New Yorku. "Vsak mlad profesionalec želi biti v New Yorku," je dejal Rechler in navedel, da trenutno ni v najemu le 1,5 odstotka stanovanjskih kapacitet.

Nadzor nad davki ima guvernerka

Rechler in Rudin sta sicer priznala, da je del vlagateljev zaradi socialističnega župana, ki ni skladen s kapitalizmom, zadržan, vendar menita, da so strahovi pretirani. Spomnila sta, da ima mesto 116 milijard dolarjev vreden letni proračun in pričakujeta, da bo Mamdani pri svojem vladanju bolj realističen od svojih predvolilnih obljub.

Vendar pa je Rudin dejal, da so vprašanja dostopnosti in razpoložljivosti stanovanj v New Yorku legitimna in je pripravljen z Mamdanijem sodelovati. "Mamdanijev uspeh poganjajo iste sile, ki so poganjale Trumpov uspeh," je dejal Rudin in izpostavil predvsem mlade, ki se bojijo, da ne bodo imeli enakih gospodarskih priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši. "Moje mnenje je, da je to zelo pameten mladenič, ki je pripravljen prisluhniti in upoštevati povratne informacije o problemih," je dejal Rudin.

