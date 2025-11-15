Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Po izvolitvi Mamdanija: 'Nihče ne kliče selitvenih tovornjakov'

, 15. 11. 2025 14.08 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
68

Direktorja dveh velikih newyorških nepremičninskih podjetij sta zavrnila trditve republikanskih politikov na čelu s predsednikom Donaldom Trumpom, da bogataši skupaj s kapitalom množično zapuščajo mesto zaradi izvolitve demokratičnega socialista Zohrana Mamdanija na položaj župana.

"Mesto New York se je vrnilo nazaj. Ljudje, ki tu delajo in živijo, čutijo energijo, so prepričani v to in imajo vso pravico. V našem poslu trenutno vidimo, da se izvršni direktorji zavezujejo mestu. Opažamo rekordno raven najemov v poslovnih stavbah in to vse tja do leta 2032," je ta teden na poslovni konferenci televizije CNBC dejal izvršni direktor RXR Realty Scott Rechler.

Predsednik podjetja Rudin Management Bill Rudin je dodal, da bodo do konca letošnjega leta sklenili pogodbe za najem 3,7 milijona kvadratnih metrov najemnih pogodb za poslovne prostore. "Podjetja tukaj rastejo. Nismo opazili nobenega upada v sestankih z borznimi posredniki. Nihče ne kliče selitvenih tovornjakov. Podjetja se širijo in najemajo prostore," je dejal Rudin.

Selitveni servis v New Yorku
Selitveni servis v New Yorku FOTO: AP

Med vlagatelji, ki ostajajo, je milijarder Ken Griffin iz podjetja Citadel, ki je znan po konservativnih političnih pogledih in ki skupaj z Rudinom in drugimi gradi novo več kot 17.000 kvadratnih metrov veliko poslovno stavbo na aveniji Park. Rechler je dejal, da nova stavba banke JP Morgan Chase potrebuje dodatne prostore za 5000 delavcev, poleg 10.000, za kolikor je predvidena.

Rechler ima tudi pogodbo za 260.000 kvadratnih metrov veliko stavbo, ki bo do leta 2032 nadomestila hotel Hyatt na 42. ulici, za kar ima zagotovljenih sedem milijard dolarjev. "To ne bi bilo mogoče, če ljudje ne bi verjeli v prihodnost New Yorka," je dejal.

Eden od razlogov za optimistične napovedi za nepremičninski trg v New Yorku je potreba po privabljanju in zadrževanju mladih strokovnih kadrov in podjetja, ki jih potrebujejo, so v New Yorku. "Vsak mlad profesionalec želi biti v New Yorku," je dejal Rechler in navedel, da trenutno ni v najemu le 1,5 odstotka stanovanjskih kapacitet.

Nadzor nad davki ima guvernerka

Rechler in Rudin sta sicer priznala, da je del vlagateljev zaradi socialističnega župana, ki ni skladen s kapitalizmom, zadržan, vendar menita, da so strahovi pretirani. Spomnila sta, da ima mesto 116 milijard dolarjev vreden letni proračun in pričakujeta, da bo Mamdani pri svojem vladanju bolj realističen od svojih predvolilnih obljub.

Preberi še Kdo je Zohran Mamdani?

Vendar pa je Rudin dejal, da so vprašanja dostopnosti in razpoložljivosti stanovanj v New Yorku legitimna in je pripravljen z Mamdanijem sodelovati.

"Mamdanijev uspeh poganjajo iste sile, ki so poganjale Trumpov uspeh," je dejal Rudin in izpostavil predvsem mlade, ki se bojijo, da ne bodo imeli enakih gospodarskih priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši. "Moje mnenje je, da je to zelo pameten mladenič, ki je pripravljen prisluhniti in upoštevati povratne informacije o problemih," je dejal Rudin.

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani FOTO: AP

Rechler pa je opozoril, da kljub Mamdanijevi retoriki o obdavčitvi bogatih ni pričakovati drastičnih sprememb, saj ima nadzor nad tem guvernerka države New York Kathy Hochul, ki mu je zagotovila, da se davki na dohodek v času njenega mandata ne bodo povišali.

Rechler je tudi primerjal Mamdanija s prejšnjim liberalnim županom Billom DeBlasiom, ki je takoj po izvolitvi 12 poslovnim voditeljem povedal, da ga niso volili in jim ne bo služil. "In s tem smo živeli osem let. Mamdani pa je takoj povedal, da za svoj lastni uspeh potrebuje sodelovanje s poslovneži," je dejal Rechler.

New York Zohran Mamdani župan bogataši nepremičnine
Naslednji članek

V ZDA pri človeku potrdili nov podtip ptičje gripe

SORODNI ČLANKI

V najožji ekipi novega newyorškega župana 25-letna Hrvatica

Na volitvah mu niso prišli blizu, zdaj bi ga deportirali

Kdo je mlada skrivnostna soproga novega newyorškega župana?

Kdo je Zohran Mamdani?

Trump po zmagi Mamdanija: Izbira med komunizmom in zdravo pametjo

Trump grozi New Yorku: Nimate izbire. Če zmaga Mamdani, zmanjšam financiranje

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (68)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tho mp son
15. 11. 2025 15.09
Ameriški janković je super dobrodošla nova kost za glodanje . Mana z neba za medije , to je to !
ODGOVORI
0 0
2mt8
15. 11. 2025 15.08
Zdaj bo NY sprobal Ljubljanski model, ko pride nekdo iz nerazvitega okolja vajen nerazvitosti od majhnega, da vodi razvito.
ODGOVORI
0 0
1butnskala
15. 11. 2025 15.08
Doma se nič ne dogaja?
ODGOVORI
0 0
bb5a
15. 11. 2025 15.06
A spet lažete na polno?
ODGOVORI
0 0
Minifa
15. 11. 2025 15.02
+1
New York skoraj 9 milijonov prebivalcev z okolico 14 pa imajo enega župana in enega podžupana 7x manjša Slovenija pa 230 županov in 1300 podžupanov velikost ene Občine je manjša kot ena ulica ali polovica ulice v New Yorku pišite o tem novinarji in o NORCIH v Sloveniji..
ODGOVORI
2 1
2mt8
15. 11. 2025 15.05
Ja, najbolje bi bilo, da bi v Sloveniji 230 županov nadomestil en sam - Janković. 😂
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
15. 11. 2025 15.06
Pozabila si dodat da vodijo in vladajo edino svoje bancne racune.
ODGOVORI
0 0
2mt8
15. 11. 2025 15.01
-1
Človek po poreklu iz nerazvitega sveta ne more vodit razvitega sveta. To je dejstvo. Zapisa v DNK ne moreš več spremenit.
ODGOVORI
2 3
CyberWorm00000
15. 11. 2025 15.05
+2
dnk nima weze z obnašanjem : ))) so že wečkrat dokazal z ločenimi enojajčnimi dwojčki : ))) 2 različna okolja 2 različna karakterja pa isti dnk : ))) en je clo bil homo drug pa ne itd : )))
ODGOVORI
2 0
big_foot
15. 11. 2025 15.08
Pol bi po tvojem janez moral sladoled pa kebab prodajat? Dnk pa to kot praviš.
ODGOVORI
0 0
KatiFafi
15. 11. 2025 15.01
Ker še upajo, da pride k pameti
ODGOVORI
0 0
aljoteam
15. 11. 2025 15.01
+1
Še ena obskurna lokalna novica iz ZDA, medtem ko ne dobivamo osnovnih novic iz ostalih 190 držav po svetu in živimo v medijskem molku glede dogajanja po svetu praktično. Res si lahko sami najdemo novice v tujih jezikih, ampak ali ni bistvo slovenskih medijev, da uravnoteženo poročajo o svetu s poudarkom na Slovenskih novicah. Ne vem, mogoče sem jaz čuden :)
ODGOVORI
1 0
Igi31
15. 11. 2025 15.00
+1
LOL ravno danes novica da starbucks zapira nevem koliko njihovih poslovalnic v NY ker novi župan zorane podpira starbucksove delavce ki imajo protest in zahtevajo višje plače
ODGOVORI
1 0
Agartha enjoyer
15. 11. 2025 14.59
+3
Cyberworm a mekka slikar si vidrl najbolj napreden AI ki si je sam dal nick (:
ODGOVORI
3 0
Agartha enjoyer
15. 11. 2025 14.58
+4
Nevem kiri kmet so pa te rebulikanti da nimajo glavne besede v bajti. Pa da so si dovolili da si jih ženske podredijo.
ODGOVORI
5 1
Agartha enjoyer
15. 11. 2025 14.57
+2
Sam socijalizem, muslimanska vzgoja in strpnost lahko pripelje našo civilizacijo izven s..... do vrhunca!
ODGOVORI
5 3
ivanović
15. 11. 2025 14.59
-3
Se šališ, Šeriatsko pravo in nindže?
ODGOVORI
1 4
Agartha enjoyer
15. 11. 2025 15.02
+3
Ninđe kornjače..Tvojo pa naj mal na okol šlatajo..boli te sej ti je mainstream ucepil v glavo da smo vsi freepeople sam neka energija in non sense...pa zdej only fans idk...A so melr v grčiji ženske večina pravic sam volit ne?
ODGOVORI
3 0
ivanović
15. 11. 2025 14.57
+1
Mumdani, že ime pove da bo bruka v NY
ODGOVORI
3 2
E.Nigma
15. 11. 2025 14.56
+0
Sploh ne bo WW III. Verska bo.
ODGOVORI
1 1
E.Nigma
15. 11. 2025 14.55
+0
Zohrana Mamdanija... Dalje nisem bral. Vse jasno.
ODGOVORI
2 2
nelika123
15. 11. 2025 14.53
-2
Seveda,se ne selijo,ker ima model zavezane roke in ne more izpolniti obljub
ODGOVORI
0 2
kekec9999
15. 11. 2025 14.49
+2
To pove, da so levi in desni zlizani.....
ODGOVORI
3 1
Vera in Bog
15. 11. 2025 14.48
-8
Zahodnjaki jemo s priborom, to je kar pomembno.
ODGOVORI
0 8
Agartha enjoyer
15. 11. 2025 14.50
+4
Ti si zahodnjak 0% niti se ne bi mogel prodati zahodu niti zagovarjaš ideologij iz zahoda. Ti si pač zagovornik srednjeka veka.
ODGOVORI
7 3
Vera in Bog
15. 11. 2025 14.57
-5
Hehe smo le malo bolj razviti kot na Balkanu :)
ODGOVORI
0 5
Vera in Bog
15. 11. 2025 14.57
-5
Srednji vek je bil tomantičen ni bilo to neko temno obdobje. To bolj šolski sistem tako uči
ODGOVORI
0 5
Agartha enjoyer
15. 11. 2025 15.04
+3
Kam si ti razvit hlapec🤣😂
ODGOVORI
3 0
Agartha enjoyer
15. 11. 2025 15.04
+3
Zahod nam je dal 12 urni delovnik, sindikata idk...Kaj so pa tvoji cerkveni nam dali?
ODGOVORI
3 0
Vera in Bog
15. 11. 2025 15.05
-2
Zahvaljujoč tudi rdečo zvezdi ni bilo vse slabo tukaj. Ne ločujem ljudi po ideologiji kot ti
ODGOVORI
0 2
Agartha enjoyer
15. 11. 2025 15.07
+1
Ne ah kje ti jih na prvi pogled 🤣
ODGOVORI
1 0
Agartha enjoyer
15. 11. 2025 15.07
+1
Rdeča zvezda nas je rešila pred tvojo cerkvijo.
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
15. 11. 2025 15.09
In spravila v revščino in totalitarizem. Pustimo malenkosti 🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
Rudar1
15. 11. 2025 14.48
+4
Neumen naslov, vsakdo bo počakal kaj se bo zgodilo in nato ukrepal.
ODGOVORI
4 0
Teleport
15. 11. 2025 14.48
+5
Musliman na čelu ny, naša vlada pa ploska
ODGOVORI
6 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330