Po izvolitvi papeža: soba solz, urbi et orbi in edinstveni prstan

Za izvolitev mora dobiti kardinal dve tretjini glasov. Ko se to zgodi, še pred zažigom listkov dekan kardinalskega zbora – trenutno je to kardinal Giovanni Battista Re – pristopi do kandidata in ga v latinščini vpraša, ali je pripravljen postati papež. Če pritrdi, ga vpraša še, katero ime si je izbral. Nato novoizvoljenega papeža odpeljejo v t. i. sobo solz, kjer se preobleče v nova papeška oblačila.