Po kanadskih carinah Trump besen: 'Diskriminirajo ZDA'

Nove sankcije Bele hiše so najnovejši udarec v več mesecev trajajoči trgovinski vojni med ZDA in Kanado. Državi sta bili zgodovinsko tesni zaveznici, vsaka pa je za drugo pomembna poslovna partnerica, piše BBC. Na splošno gre več kot dve tretjini celotnega kanadskega izvoza v sosednje ZDA.
Po drugi strani so ZDA za Kanado drugi največji trgovinski partner, za Mehiko, vendar je ameriški izvoz precej bolj razpršen.
Lastniki podjetij na obeh straneh meje so zato upravičeno zaskrbljeni zaradi posledic te trgovinske vojne, mnogi pričakujejo, da se bodo cene blaga zvišale, število kupcev pa se bo zmanjšalo.
Bela hiša je že prejšnji mesec uvedla 50-odstotne carine na približno 20 milijard dolarjev vredno kanadsko blago, potem ko je več krogov pogajanj propadlo. Carine so prizadele tudi kanadsko pohištveno in vinsko industrijo ter nekatera podjetja, ki se ukvarjajo s športno in ribiško opremo.
Kanada se je sicer odzvala z enakovrednimi carinami na ameriško blago, kot so jeklo, oblačila in pohištvo, povračilne carine pa so začele veljati v torek. Ob napovedi novih omejitev uvoza je Bela hiša sporočila, da Kanada "diskriminira" ameriška podjetja, saj omejuje ameriško blago, medtem ko enakih ukrepov ne uvaja za enake izdelke iz drugih držav.
Nekateri izdelki, kot sta sirotka in brezalkoholno pivo, so v celoti prepovedani za uvoz, medtem ko so bile za druge, med njimi sire in motorne čolne, carine še dodatno zvišane.
Trump pa je že namignil, da sledijo nove trgovinske omejitve, kanadskemu proizvajalcu letal Bombardier je zagrozil, da svojih izdelkov ne bo več smel prodajati v ZDA, če proizvodnje ne bo preselil v ZDA. Ameriški predsednik namreč verjame, da bodo carine pomagale zmanjšati trgovinska neravnovesja med ZDA in drugimi državami, vendar so njegove odločitve razburile številne tradicionalne ameriške zaveznice. Nekateri Kanadčani so izvedli obsežen bojkot ameriških izdelkov, denimo alkohola, ki je po Trumpovi uvedbi globalne carinske kampanje lani izginil s polic nekaterih trgovin.
Prepoved uvoza bi lahko močno prizadela vsa kanadska podjetja, ki imajo kupce v ZDA, je prepričana strokovnjakinja za trgovino Deborah Elms iz fundacije Hinrich, čeprav zgodnje ocene kažejo na "zmeren vpliv".
Seznam kanadskih izdelkov, ki jih je Bela hiša prepovedala uvažati, vključuje mlečne izdelke, kot je sirotka, melaso iz sladkornega trsa, brezalkoholno pivo, dolg seznam izdelkov iz vina, ruma in vodke, pivo iz slada in motorna kolesa, vključno z mopedi.
Izdelki, za katere so bile uvozne dajatve zvišane, vključujejo različne vrste sira, surove kože in krzno, papir, določeno pohištvo in vzmetnice, nekatere kovine, vključno z aluminijem in železom, motorne čolne, vozičke za golf, dele in dodatno opremo za ribiške palice in električne stikalne plošče.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.