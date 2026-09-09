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Po kanadskih carinah Trump besen: 'Diskriminirajo ZDA'

Washington/Ottawa, 09. 09. 2026 08.29 pred 1 uro 3 min branja 20

Avtor:
N.V.
Carine med ZDA in Kanado

Ameriški predsednik Donald Trump je po napovedi carin na ameriške izdelke dejal, da Kanada "diskriminira" ZDA, kanadski premier Mark Carney pa je opozoril, da bo odstranitev ameriškega največjega trgovinskega partnerja "imela svojo ceno". Sicer pa se približuje dan, ko bo v ZDA začela veljati prepoved uvoza na vrsto kanadskih izdelkov, med drugim alkoholne pijače, mlečne izdelke in motorna kolesa.

Nove sankcije Bele hiše so najnovejši udarec v več mesecev trajajoči trgovinski vojni med ZDA in Kanado. Državi sta bili zgodovinsko tesni zaveznici, vsaka pa je za drugo pomembna poslovna partnerica, piše BBC. Na splošno gre več kot dve tretjini celotnega kanadskega izvoza v sosednje ZDA.

Po drugi strani so ZDA za Kanado drugi največji trgovinski partner, za Mehiko, vendar je ameriški izvoz precej bolj razpršen.

Lastniki podjetij na obeh straneh meje so zato upravičeno zaskrbljeni zaradi posledic te trgovinske vojne, mnogi pričakujejo, da se bodo cene blaga zvišale, število kupcev pa se bo zmanjšalo.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Bela hiša je že prejšnji mesec uvedla 50-odstotne carine na približno 20 milijard dolarjev vredno kanadsko blago, potem ko je več krogov pogajanj propadlo. Carine so prizadele tudi kanadsko pohištveno in vinsko industrijo ter nekatera podjetja, ki se ukvarjajo s športno in ribiško opremo.

Kanada se je sicer odzvala z enakovrednimi carinami na ameriško blago, kot so jeklo, oblačila in pohištvo, povračilne carine pa so začele veljati v torek. Ob napovedi novih omejitev uvoza je Bela hiša sporočila, da Kanada "diskriminira" ameriška podjetja, saj omejuje ameriško blago, medtem ko enakih ukrepov ne uvaja za enake izdelke iz drugih držav.

Nekateri izdelki, kot sta sirotka in brezalkoholno pivo, so v celoti prepovedani za uvoz, medtem ko so bile za druge, med njimi sire in motorne čolne, carine še dodatno zvišane.

Preberi še Kanada z novimi carinami za ZDA: 25 % na sir, 50 na med in alu folijo

Trump pa je že namignil, da sledijo nove trgovinske omejitve, kanadskemu proizvajalcu letal Bombardier je zagrozil, da svojih izdelkov ne bo več smel prodajati v ZDA, če proizvodnje ne bo preselil v ZDA. Ameriški predsednik namreč verjame, da bodo carine pomagale zmanjšati trgovinska neravnovesja med ZDA in drugimi državami, vendar so njegove odločitve razburile številne tradicionalne ameriške zaveznice. Nekateri Kanadčani so izvedli obsežen bojkot ameriških izdelkov, denimo alkohola, ki je po Trumpovi uvedbi globalne carinske kampanje lani izginil s polic nekaterih trgovin.

Prepoved uvoza bi lahko močno prizadela vsa kanadska podjetja, ki imajo kupce v ZDA, je prepričana strokovnjakinja za trgovino Deborah Elms iz fundacije Hinrich, čeprav zgodnje ocene kažejo na "zmeren vpliv".

Seznam kanadskih izdelkov, ki jih je Bela hiša prepovedala uvažati, vključuje mlečne izdelke, kot je sirotka, melaso iz sladkornega trsa, brezalkoholno pivo, dolg seznam izdelkov iz vina, ruma in vodke, pivo iz slada in motorna kolesa, vključno z mopedi.

Izdelki, za katere so bile uvozne dajatve zvišane, vključujejo različne vrste sira, surove kože in krzno, papir, določeno pohištvo in vzmetnice, nekatere kovine, vključno z aluminijem in železom, motorne čolne, vozičke za golf, dele in dodatno opremo za ribiške palice in električne stikalne plošče.

kanada zda prepoved uvoza carine

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KOMENTARJI20

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sabro4
09. 09. 2026 10.23
dejal, da Kanada "diskriminira" ZDA, uželjenček patetični ko to počnejo ZDA pa je »America First«, zaščita ameriških proizvajalcev....bla bla bla, Donči Donči, bo potrebno spet flomaster vzeti v roke in čečkati nove zemljevide.......:)
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+1
1 0
cool1
09. 09. 2026 10.21
Trump lahko prizadene ekonomsko in vojaško vsakega, kdor mu bo poskušal vrniti , ta pa je nemogoč, nesramen, ogaben, umsko bolan in diskriminira zda. Po njegovem je tako... lp.
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+2
2 0
Lock Down
09. 09. 2026 10.19
Sam je s tem začel. Ko jih pa dobi nazaj, pa v jok in na drevo.
Odgovori
+2
2 0
Butasti modrec
09. 09. 2026 10.18
Tale Trump je isto butnjen v glavo, kot SDSovce pri nas.
Odgovori
+7
7 0
enapi
09. 09. 2026 10.23
Butnjen je, samo toliko ne more nikakor biti.
Odgovori
0 0
bobiv
09. 09. 2026 10.04
Jaz tebi lahko, ti pa meni ne smeš! Ta kreatura je cisto izven realnosti!
Odgovori
+7
8 1
tincoop
09. 09. 2026 10.03
To moraš biti ful pameten da se zaratiš z vsemi zavezniki.
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+1
2 1
Deep1
09. 09. 2026 10.02
Oranžni palček spet skače! 😆
Odgovori
+9
10 1
Vladna norost
09. 09. 2026 09.56
Oranžni je besen...vsi smo lahko hvaležni, da se je gorivo podražilo...da o ostalem niti ne govorimo. Škoda je samo to, da se je za Američane premalo podražilo. Ja oranžni počasi dojema, da Iran ni Venezuela, Iran ni Libija, Iran ni Irak, Iran ni Sirija...volitve za kongres so vsak dan bližje.
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+9
10 1
Valkidžija
09. 09. 2026 10.13
Sem vedel, da si bo oranžni na Iranu zobe polomil.
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+5
5 0
simc167
09. 09. 2026 09.55
Idol in vzornik našega oboževalca vojnih zločincev. Ogabno desnuharji, ogabno do amena.
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+10
13 3
tech
09. 09. 2026 09.52
Kakšen lolek je ta Trump, zakaj bi Kanada uvajala carine za druge države, če se gre samo ZDA tega otroškega izsiljevanja s carinami.
Odgovori
+13
13 0
Observatore kita
09. 09. 2026 09.46
😂
Odgovori
+3
3 0
krpati
09. 09. 2026 09.46
Kanda ni Venezuela.....in prav je tako.
Odgovori
+12
13 1
Aijn Prenn
09. 09. 2026 09.46
Nenehno dela škodo USA. Golden age... ;-))
Odgovori
+13
14 1
royayers
09. 09. 2026 09.45
ta norec je ze zdavnaj izgubil stil z realnostjo. zda je spravil na najnizjo tockp v zadnjih 100 letih, laughing stock, nasilnezi, zlocinci, pa se sploni predatorji vodijo drzavo. kitajska jih bo pojedla
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+17
18 1
Tommy Shelby
09. 09. 2026 09.43
ja taprav se oglaša
Odgovori
+5
6 1
Moderni mislec
09. 09. 2026 09.40
Trump je kot Putin. Če on kaj drugim reče, je vse ok, če pa mu kdo kar koli nazaj reče, je pa užaljen.
Odgovori
+13
17 4
kr en33
09. 09. 2026 09.55
ce pa kaj, püa mislec nisi..
Odgovori
-1
3 4
Miran1960
09. 09. 2026 09.38
Samo bedak lahko misli, da ima palica samo en konec
Odgovori
+16
16 0
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