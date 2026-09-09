Po kanadskih carinah Trump besen: 'Diskriminirajo ZDA'

Nove sankcije Bele hiše so najnovejši udarec v več mesecev trajajoči trgovinski vojni med ZDA in Kanado. Državi sta bili zgodovinsko tesni zaveznici, vsaka pa je za drugo pomembna poslovna partnerica, piše BBC. Na splošno gre več kot dve tretjini celotnega kanadskega izvoza v sosednje ZDA. Po drugi strani so ZDA za Kanado drugi največji trgovinski partner, za Mehiko, vendar je ameriški izvoz precej bolj razpršen. Lastniki podjetij na obeh straneh meje so zato upravičeno zaskrbljeni zaradi posledic te trgovinske vojne, mnogi pričakujejo, da se bodo cene blaga zvišale, število kupcev pa se bo zmanjšalo.

Donald Trump FOTO: AP

Bela hiša je že prejšnji mesec uvedla 50-odstotne carine na približno 20 milijard dolarjev vredno kanadsko blago, potem ko je več krogov pogajanj propadlo. Carine so prizadele tudi kanadsko pohištveno in vinsko industrijo ter nekatera podjetja, ki se ukvarjajo s športno in ribiško opremo. Kanada se je sicer odzvala z enakovrednimi carinami na ameriško blago, kot so jeklo, oblačila in pohištvo, povračilne carine pa so začele veljati v torek. Ob napovedi novih omejitev uvoza je Bela hiša sporočila, da Kanada "diskriminira" ameriška podjetja, saj omejuje ameriško blago, medtem ko enakih ukrepov ne uvaja za enake izdelke iz drugih držav. Nekateri izdelki, kot sta sirotka in brezalkoholno pivo, so v celoti prepovedani za uvoz, medtem ko so bile za druge, med njimi sire in motorne čolne, carine še dodatno zvišane.